Конец игры Ефремова, таинственная женщина рядом с Навальным, хитрый план Лукашенко и похудение с помощью соды

Все эфиры Радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в прямом эфире, но и у нас на сайте radiokp.ru в записи. И вот что было в топе в последние 7 дней.

1 место. «Из 8 лет Ефремову 4 года - на совести его адвоката»: Александр Добровинский прокомментировал приговор суда

Развязка суда над Михаилом Ефремовым приковала к себе внимание всей страны. Но пока простые обыватели спорят, много или мало дали актеру, адвокаты разбирают ошибки защитника (слушать)

2 место. Мария Бутина: Ефремову лучше отбывать срок в колонии, а не в СИЗО

Мария Бутина после возвращения из американской тюрьмы активно занимается правозащитной деятельностью. В интервью Радио «Комсомольская правда» она рассказала, почему Ефремову не стоит отбывать срок в СИЗО, как сейчас предполагается, а отправиться в колонию (слушать)

3 место. Режиссер Юрий Грымов: «Дело Ефремова началось как драма, потом переросло в трагедию и закончилось как фарс»

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов обсуждает с адвокатами и артистами, чем это звёздное ДТП отличается от других и справедливое ли наказание получил Ефремов (слушать)

4 место. «Он подставил меня на 8 лет»: Ефремов высказался о Пашаеве

Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда», как актер адаптируется к СИЗО, в каких условиях он сейчас находится и чем занимается (слушать)

5 место. Большому Западу не интересен Навальный, им важнее любым способом ущипнуть Россию

Олег Кашин и Эдвард Чесноков обсуждают, кто врёт в ситуации с Навальным: Россия, утверждающая, что анализы блогера кристально чисты или Запад, объявивший о его отравлении, но не предоставивший никаких доказательств. Любители Кашина, вам понравится! (слушать)

6 место. Следователи выяснили, что перед отравлением Навального с ним была женщина из Великобритании

Пока западные страны наперегонки соревновались в призывах к России начать расследование об «отравлении» Навального, наши спецслужбы без дела не сидели. Молча делали свою работу и предъявили сенсационные данные: рядом с Навальным была еще одна женщина, которая на допросе в России отказалась давать какие-либо показания и при первой же возможности улетевшая в Германию. А вообще в её биографии масса очень интересных моментов (слушать)

7 место. Георгий Бовт: Лукашенко проведет конституционную реформу, выберет себе преемника и проведет досрочные президентские выборы в 2022 году

Политолог Георгий Бовт считает, что протесты в Белоруссии ни к чему не приведут и Лукашенко останется у власти. Правда, ненадолго. Он перепишет под себя Конституцию и уйдет на другую должность (слушать)

8 место. Академик РАН честно рассказал, от чего лучше привиться сейчас: от гриппа или от коронавируса

В России началась массовая вакцинация от гриппа. И одновременно идет добровольная третья стадия испытаний вакцины от коронавируса. Мы выяснили у экспертов, какую прививку делать сейчас и можно ли их сделать одновременно (слушать)

9 место. Можно ли похудеть с помощью соды

Мария Баченина разбирает, откуда пошла эта информация и работает ли этот способ (слушать)

10 место. С чего начать бизнес по продаже китайских товаров

Каждый десятый молодой предприниматель в России запускает свой бизнес на основе продажи товаров из Китая. Деньги во всех смыслах легкие, и очень напоминают схему челноков из 90-х: купить подешевле, продать подороже. Максим Коряко рассказывает, как и с чего начать, если вам это интересно (слушать)