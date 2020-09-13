Главные итоги контрольных прокатов: Трусова идет на «квады», Самодурова снимается с произвольной из-за температуры

Выступление Александры Трусовой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наконец-то лед тронулся в новом «фигурнокатательном» сезоне. В сезоне, когда все сначала закрыли, потом отменили, потом возобновили с нереальными ограничениями. Но возобновили. Правда, пока только в России. И теперь весь мир следит за каждым прыжком, поддержкой и даже перебежкой русских. Пикантность нынешнему сезону придают громкие переходы. Точнее, «массовый исход» из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. Сначала Александра Трусова и Вероника Жилина (из перспективных младших) с тренером Сергеем Розановым. Затем очень неожиданно Алена Косторная.

В первый день на прокатах больше всего ждали выступления девочек. Особенно, разминку, где Team Tutberidze в лице Этери Георгиевны, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза выставляли Анну Щербакову и Камилу Валиеву, а команда Плющенко в составе самого Евгения и Сергея Розанова выводили Алену Косторную. Когда в короткой программе бывшие «подруги по команде» вышли на разминку, казалось, лица не было ни на одной из них. Но потом как-то разошлись. Итак, подводим итоги первого «выхода в свет» наших фигуристов в «коронавирусном» сезоне, где большинство спортсменов оценили пока свою готовность в 60-70 процентов.

Анна Щербакова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алена Косторная снялась с произвольной

Причиной стало, собственно, отсутствие произвольной программы. К Евгению Плющенко Алена перешла в июле. К этому моменту у нее были поставлены обе программы. Но по этическим соображениям спортсменка не могла использовать постановки Даниила Глейхенгауза. А за 1,5 месяца сложно поставить новую произвольную и вкатать ее, чтобы достойно представить на публике. С учетом того, что у всех фигуристов и так получился перерыв на несколько месяцев из-за коронавирусного карантина, задача оказалась вообще нереальной. На выкатывание произвольной программы, где надо исполнить 11 элементов (вместо семи в короткой), в том числе три прыжковых каскада, требуется гораздо больше времени. Так что команда Евгения Плющенко просто не успела «испечь пирог» за пять минут вместо положенных по рецепту полутора часов. Сейчас произвольную Алене ставит ставит Ше-Линн Бурн в режиме онлайн.

К тому же, по словам Плющенко, в субботу Алена выступала на уколах из-за травмы. Это многое объясняет, потому что на разминке перед короткой Алена странно вела себя: «наматывала круги», прыгнула всего три тройных прыжка. Тем не менее, спортсменка решила выйти на лед, чтобы представить новую программу и пообщаться со зрителями.

Алена Косторная Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самодурова заболела

Примерно за час до выступления в воскресенье Софья Самодурова подошла к технической бригаде с тренером Алексеем Мишиным, а чуть позже объявили, что спортсменка снимается с произвольной из-за болезни. Говорят, что Соня еще короткую катала с температурой. Простуда? Надеемся, не коронавирус.

Софья Самодурова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тутберидзе vs. Плющенко

За этой битвой пристально следили все: кто с кем здоровается, кто как смотрит и на кого. Если честно, как поклонников, так и недоброжелателей полно и у той, и у другой команды. И если честно, новое соперничество пошло только на пользу, потому что все спортсмены выглядели очень достойно. Кажется, Тутберидзе «приняла» вызов Плющенко, так что выиграет российское фигурное катание и болельщики.

Плющенко и Тутберидзе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Квады» Трусовой

Александра Трусова находится в шикарной форме, хотя все еще готова не на 100 процентов. Прыжки выше борта с таким запасом, что хоть пятерные ставь на эту высоту. В короткой Саше нашли новый образ, произвольная чем-то напоминает прошлогоднюю. Но это понятно: когда идешь на максимальное количество четверных, то там не до музыки. Надо, чтобы она не отвлекала от прыжков, шла немного по фону. Пока Саша попыталась выполнить три квада в произвольной (это больше всех у девочек), но есть ощущение, что это только начало.

Александра Трусова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медведева & Туктамышева

Здорово, что Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не сдаются под натиском «детворы» с квадами. На Западе Россию постоянно упрекают за то, что в женском катании у нас одни дети, которые в 16-17 лет уходят на пенсию. Так вот Елизавета Туктамышева с годами становится только лучше. Очень интересные программы и образы в новом сезоне, запоминающиеся костюмы, и попытка тройного акселя в произвольной. Пусть и с падением. Зато остальные элементы были исполнены очень качественно.

Женя Медведева фактически сорвала произвольную, хотя программа очень интересная. Женя очень скомкано провела подготовку к сезону в разных странах. Ее тренер Брайан Орсер готовил ее все это время удаленно. И во время прокатов он был с Женей на связи по телефону. Если честно, почти всех спортсменов выводили команды тренеров, а Женя выходила на старт одна. Даже чехлы подержать некому.

Евгения Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фантастический Коляда

Михаил Коляда перешел к Алексею Мишину в этом сезоне. И не проиграл. Почти 20 лет он тренировался у Валентины Чеботаревой, многому научился у нее и многого добился, но не отличался стабильностью. Специалисты давно требовали, чтобы он сменил тренера на более жесткого или авторитетного. И вот после пропуска прошлого сезона из-за болезни Миша взял и решился. И то, что мы увидели в эти выходные, было шикарно. Михаил чисто и очень музыкально откатал обе программы, заметив, что они с Алексеем Николаевичем просто много работали.

Михаил Коляда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валиева – наше все?

Именно Камиле Валиевой с прошлого года предрекают олимпийское «золото» ближайших Олимпийских игр. Она уже выиграла юниорский финал Гран-при и «мир», а теперь стала единственной из юниорок, кого допустили до взрослых прокатов. В произвольной Камила пошла на два четверных тулупа. Первый упала, второй в каскаде выполнила блестяще. Зрители остались в полном восторге от программ Валиевой. И это только начало. Правда, спортсменка начала расти и меняться. Надеемся, что тренерский штаб грамотно пройдет «переходный» период с Камилой.