Марш протеста в Минске сходил в гости к Лукашенко

Белорусские протестанты решили наведаться к Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестное движение в Минске, похоже, и не думает затихать. В воскресенье 13 сентября на «Марш героев» здесь вышли тысячи «рассерженных горожан», колонна которых растянулась километра на полтора-два. Почему «Марш героев»? А так указали в телеграмм-каналах из Польши - мол вы, белорусы, теперь все - «герои», потому - шагайте-ка на марш. Ну, ок, послушались белорусы.

Власти тоже готовились. С утра в город вошли бронетранспортеры, занявшие позиции возле резиденции Лукашенко, а вокруг правительственных зданий появились военные. Однако бунтари туда не пошли. По сценарию, продиктованному телеграмм-каналами, толпу недовольных граждан направили на элитный район Дрозды - где живут многие руководители Белоруссии. В том числе - и президент.

Фото: REUTERS

Протестные толпы собирались в разных точках города, чтобы вскоре объединиться и продолжить путь "в гости к чиновникам". Как всегда, в самом начале ОМОН рассекал демонстрантов, перемещая особо крикливых в автозаки. Но после того, как разрозненные колонны, пометавшись по дворам и улицам, все-таки слились в один внушительный поток, силовики словно пропали.

Мериться силой с почти 100-тысячной толпой никто не рисковал.

Демонстранты, преимущественно молодые люди, с восторгом орали уже знакомые лозунги, требовали свободы для задержанных и с надрывом снова и снова отправляли Лукашенко в отставку. Как и прежде, они были уверены, что после того, как он уйдет, жизнь резко пойдет в гору.

Дошли было до Музея Великой Отечественной войны, но подходы к нему оцепила армия. Из мощных колонок, установленных на БРДМ, на всю округу лились патриотические песни, заглушая революционные кричалки. И толпа пошла в обход, периодически останавливаясь, и решая, куда идти. Местами вступая в перепалки с несогласными с их знаменами минчанами. На одной из остановок несколько женщин в возрасте показывали демонстрантам фиги.

Фото: REUTERS

- Сопли дурные, сытые, одетые, 91-й год не видели!

- Сами вы дуры! - огрызались демонстранты. - В «совке» помереть хотите!

- Доходитесь! - кричала одна из женщин. - У меня сестра в Киеве тоже против Януковича ходила. Теперь плачет!

- У нас так не будет! - смеялись протестующие и бежали догонять товарищей по борьбе.

В колонне было немало школьников лет 12-15. Революционная эйфория заводила их не по-детски. Они хвастали друг перед другом, как бегали от «ментов» и делали сэлфи на фоне колонны. Завтра на переменах будет немало героических рассказов. А в соцсетях - прямо «щас». В какой-то момент пацаны перешли к обсуждению рецептов «коктейлей молотова».

- Ало, малышня, вы чо?! Никаких чтоб! - осадили их демонстранты постарше.

Фото: REUTERS

Школьники заткнулись и обиженно отошли в сторону.

По поводу грядущей встречи двух президентов (в понедельник запланирован разговор в Москве Путина и Лукашенко) единого мнения в колонне не было. Одна молодая пара делилась: ждем, что Лукашенко уговорят уйти. А парни в бело-красно-белых флагах кричали, что им все равно.

В какой-то момент в колонне был замечен российский флаг. Но рядом - люди с хамоватой антироссийской карикатурой - им рассказали, что после встречи в Москве Лукашенко непременно присоединит Белоруссию к России…

- А что это вы там записываете? Журналист? Из России? Дайте почитать, на чьей вы стороне! - потребовали у меня вдруг несколько революционных барышень.

- А на чьей надо?

- На нашей!

- Ну вот, а еще про свободу кричите…

- Девочки, да он купленный! - тотчас же вынесли мне «приговор».

Вот и поговорили.

Фото: REUTERS

Тем временем колонна, отшагав три часа по Минску, вышла на прямую дорогу к тем самым Дроздам.

- На левую сторону уходим, справа — ОМОН! - это вернулись дозорные-велосипедисты. И колонна перестроилась. Но через полкилометра уперлась в милицейские цепи с водометами. Сцепившись локтями, толпа медленно пошла на силовиков. И остановилась, не доходя пары метров до них. Началась психическая атака: «Ты не мой ОМОН!», «В самолет все не поместитесь!», «Он вас кинет!» Милиция периодически включала сирены, но в ответ получала яростный рев.

- Мрази, оружием прикрылись! - орал мне в ухо парень.

- А если бы не было оружия? - спрашиваю.

- Смели бы нахрен, вишь нас сколько!

Революционная логика беспощадна и прямолинейна.

Но на этот раз стычек не случилось и, простояв глаза в глаза час, колонна двинулась обратно, обругав силовиков «трусами». И поаплодировав себе за смелость.