Анекдоты: Понтий Пилат совсем уже хотел помиловать Иисуса Христа, но тут слово взял Эльман Пашаев

Опоздал в кино на фильм ужасов. Не сразу понял, что еще идет журнал с выпуском новостей.
* * *
Вот у меня был один знакомый вирусолог, так он из пяти кило сахара и двух пачек дрожжей восемь литров антикоронавирусной вакцины выгонял!
* * *
Купили дочери домик для Барби, пришли домой, распаковали, а там уже на первом этаже - «Пятерочка».
* * *
- Когда утром девушки говорят, что хотят меня познакомить с родителями, я теряюсь.
- Теряешься, что ответить?
- Нет, навсегда теряюсь…
* * *
В театре после антракта:
- Простите, это я вам на ногу наступил, когда выходил?
- Да.
- Пойдем, милая, это наш ряд.
* * *
Звонок в полицию:
- Алло, полиция? Помогите! В моем доме убийца!
- Судя по всему, не очень профессиональный, да?
* * *
Объявление:
«Продам участок.
Спрашивать участкового Сидорова».
* * *
- Девушке легко привлечь к себе внимание: надела короткую юбку, и всe.
- Ну в принципе парню тоже легко: надел короткую юбку, и всe.
* * *
- Почему вы отправились за мужем-декабристом в Сибирь?
- Потому что я недоругалась!
* * *
- Зай, я не сдала на права.
- А что завалила? Теорию? Вождение?
- Инспектора, дерево и двух бомжей…
* * *
- Алло... Гидрометцентр? Не подскажете, какая погода завтра будет?
- Как вы достали!!! Вам что, лень завтра утром к окну подойти или на балкон выйти?!
* * *
Кот принимает солнечные ванны и наслаждается жизнью, пока ты, человечишка, просиживаешь свою жизнь, перекладывая бумажки в офисе, чтобы купить ему еды и разных ништяков. Человек - царь природы?
Ну-ну...
* * *
Случайно в руки попал телефон супруги. Полюбопытствовал в телефонной книге. Смотрю: «Любимый».
Позвонил, ответил сонный мужской голос.
Спрашиваю:
- Вы кто?
- Аристарх Израилевич Любимый. Дамский парикмахер! Задолбали уже!
Подворовывающего охранника птицефабрики работники сдали с потрохами...