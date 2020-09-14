Анекдоты: Понтий Пилат совсем уже хотел помиловать Иисуса Христа, но тут слово взял Эльман Пашаев

Опоздал в кино на фильм ужасов. Не сразу понял, что еще идет журнал с выпуском новостей.

* * *

Вот у меня был один знакомый вирусолог, так он из пяти кило сахара и двух пачек дрожжей восемь литров антикоронавирусной вакцины выгонял!

* * *

Купили дочери домик для Барби, пришли домой, распаковали, а там уже на первом этаже - «Пятерочка».

* * *

- Когда утром девушки говорят, что хотят меня познакомить с родителями, я теряюсь.

- Теряешься, что ответить?

- Нет, навсегда теряюсь…

* * *

В театре после антракта:

- Простите, это я вам на ногу наступил, когда выходил?

- Да.

- Пойдем, милая, это наш ряд.

* * *

Звонок в полицию:

- Алло, полиция? Помогите! В моем доме убийца!

- Судя по всему, не очень профессиональный, да?

* * *

Объявление:

«Продам участок.

Спрашивать участкового Сидорова».

* * *

- Девушке легко привлечь к себе внимание: надела короткую юбку, и всe.

- Ну в принципе парню тоже легко: надел короткую юбку, и всe.

* * *

- Почему вы отправились за мужем-декабристом в Сибирь?

- Потому что я недоругалась!

* * *

- Зай, я не сдала на права.

- А что завалила? Теорию? Вождение?

- Инспектора, дерево и двух бомжей…

* * *

- Алло... Гидрометцентр? Не подскажете, какая погода завтра будет?

- Как вы достали!!! Вам что, лень завтра утром к окну подойти или на балкон выйти?!

* * *

Кот принимает солнечные ванны и наслаждается жизнью, пока ты, человечишка, просиживаешь свою жизнь, перекладывая бумажки в офисе, чтобы купить ему еды и разных ништяков. Человек - царь природы?

Ну-ну...

* * *

Случайно в руки попал телефон супруги. Полюбопытствовал в телефонной книге. Смотрю: «Любимый».

Позвонил, ответил сонный мужской голос.

Спрашиваю:

- Вы кто?

- Аристарх Израилевич Любимый. Дамский парикмахер! Задолбали уже!

Подворовывающего охранника птицефабрики работники сдали с потрохами...