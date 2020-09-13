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Спорт

ЦСКА-Спартак: Сага о большой любви, дебют Кокорина и запрет на красно-белый ромбик

Так ненавидеть друг друга могут только родные люди
Павел САДКОВПавел САДКОВ
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Главный судья Сергей Карасев (второй справа) на матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Спартак" (Москва). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Главный судья Сергей Карасев (второй справа) на матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Спартак" (Москва). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Нет. Это переходит все границы. Каждая встреча ЦСКА и «Спартака» по зрительскому легко перевешивает десяток чемпионатов мира по большинству видов спорта. И клубы упражняются в разжигании ненависти на зависть экстремистам всех мастей. В нашем отупевшем от толерантности мире футбол, похоже, единственная отдушина. Здесь можно хамить, грубить, оскорблять чувства верующих, и даже чуть-чуть (при желании) заниматься харрасментом.

Перед очередной игрой Спартак разместил в соцсетях ролик, в котором в куклу вуду, одетую в армейскую футболку, втыкают иголку за иголкой. Каждый удар сопровождается видео голов, забитых спартаковцами армейцам в последние годы. Дичь? Само собой. Но в истории противостояний столичных клубов сущий пустяк. За одно перечисление баннеров, которые вывешивали болельщики в дерби легко можно лишиться лицензии СМИ.

Игроки "Спартака" Эсекьель Понсе и ЦСКА Кристиян Бистрович (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Спартак" (Москва). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Игроки "Спартака" Эсекьель Понсе и ЦСКА Кристиян Бистрович (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Спартак" (Москва). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На этот раз, в сентябре 2020 года битва баннеров отменяется. По регламенту чемпионата на игре гостевые секторы болельщиков запрещены. А значит поклонников красно-белых на стадион не пускали совершенно официально, по букве закона. Знаменитый ромбик на эмблеме оказался под запретом.

Все это вызывало злорадство поклонников ЦСКА и желчный юмор от фанатов Спартака. Официальные соцсети красно-белых отреагировали так: «Теперь на стадионе ЦСКА будет ещё тише, чем обычно».

Вечное, бескомпромиссное противостояние ЦСКА и Спартака никакими спортивными причинами не объяснить. Никакими древними обидами. Никакими разумными доводами. Просто чистая ненависть, переходящая в нечто большее. Так ненавидят друг друга по-прежнему неравнодушные друг к другу бывшие супруги. Так пестуют злобу соседи по даче. Так трепетно помнят обиды «дружеские» пограничные страны. Это уже почти любовь. Скорее всего (хоть опросы и не проводились) болельщики этих двух клубов, предложи им навсегда избавиться от лютых недругов, с возмущением откажутся.

Пока же злоба бьется в сердцах, а значит на каждой новой игре будет весело.

Вратарь "Спартака" Александр Максименко (справа) пропускает гол в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Спартак" (Москва). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вратарь "Спартака" Александр Максименко (справа) пропускает гол в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Спартак" (Москва). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В матче 7го тура все было необычно. Полное отсутствие спартаковской символики. Лишь наполовину из-за ограничений заполненные трибуны. Спартак, приехавший на Песчаную улицу лидером чемпионата (первое место по потерянным очкам). Александр Кокорин, впервые попавший в заявку красно-белых. ЦСКА, потративший огромные деньги на трансферы впервые за много лет. И никого из дорогостоящих новичков на поле не выпустивший.

Первый тайм быстро принёс удачу Спартаку. Включить звенящую тишину смог нападающий Понсе, расстрелявший ворота Акинфеева. Армейцы играли мускулами, но гости смотрелись и наглее и увереннее. И все же ревуще-поющие трибуны подбили на подвиг, и исландский защитник ЦСКА Магнуссен счёт сравнял. А потом своё слово сказал хорват Никола Влашич, забив свой дежурный мяч.

Во втором тайме немецкий тренер Спартака Доменико Тедеско сделал подарок Александру Кокорину. Нападающий вышел на поле вместе с ещё одним игроком атаки Александром Соболевым. Это первое появление Кокорина в составе красно-белых. Напомним, летом скандальный футболист пришёл в Спартак на правах свободного агента.

Кукла вуду в форме ЦСКА

Кукла вуду в форме ЦСКА

Фото: принтскрин видео.

Спартак оживился, побежал вперёд, лупил со всех дистанций, пропускал контратаки, отбивался и снова наступал.

И Акинфеев, и его визави Максименко буднично творили чудеса.

Хрупкий немецкий специалист подпрыгивал на бровке, но гол все равно забили армейцы. В дополнительное время мяч в ворота Максименко вколотил нигерийский новичок ЦСКА Чидера Эджуке, заменивший во втором тайме Чалова.

Тихо на стадионе ЦСКА точно не было.

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