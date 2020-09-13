Кокорин вышел на замену в матче. Фото: vk.com/fcsm_official

В воскресном дерби ЦСКА – «Спартак» было множество интриг. Одна из них – выпустит ли Тедеско Александра Кокорина? Скандальный форвард летом заключил контракт с красно-белыми, но в первых шести турах он не играл, говорили, что залечивает травму. Была и другая версия, что Кокорина готовят к перепродаже и не хотят рисковать.

Но, похоже, никаких конкретных предложений не поступило, и Кокорина решили засветить в столичном дерби ЦСКА – «Спартак». Матч сам по себе удался. Спартаковцы первыми открыли счет –великолепный мяч уже на 11-й минуте забил Понсе. Но потом армейцы сравняли счет, гол на счету Магнуссона. А в самом конце первого тайма красно-белые получили "гол в раздевалку" от Николы Влашича.

Спартаковцам надо было отыгрываться, и Тедеско на 56-й минуте сделал двойную замену, выпустив в атаку сразу двух Александров – Соболева и Кокорина. Новая пара нападающих заменила Бакаева и Понсе, который отлично смотрелся на поле. А до этого еще пару раз армейские ворота спас Акинфеев.

Но с выходом Соболева и Кокорина впереди у «Спартака» опасней не стало. Форварды как бы дублировали друг друга, при этом где-то потерялся Ларссон, который до этого фактически вел игру спартаковцев в атаке. И все же красно-белые навалились и создали несколько опасных моментов. ЦСКА ходил в опасные контратаки.

Кокорин пару раз ускорился. Сохранил мяч в центре поля. Но впереди паса долго не получал, и лишь однажды все же умудрился ударить головой в сторону ворот после навеса в штрафную. И опять же Кокорин перекрыл выход на удар Соболеву…

В яркой концовке свой дебютный забили мяч забил новичок армейцев Эджуке. Тедеско за споры с арбитром заработал желтую карточку. А ЦСКА вновь победил «Спартак» - 3:1 и вплотную подтянулся к красно-белым, отставая теперь на одно очко.

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