Вопрос дня: Чего вы ждете от встречи Путина и Лукашенко? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

14 сентября 2020 года в Сочи пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее сообщалось, что президенты обсудят "ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства, а также союзничества двух стран".

Накануне встречи сайт kp.ru задал политикам и экспертам вопрос: Чего вы ждете от встречи Путина и Лукашенко?

Николай СВАНИДЗЕ, ведущий, историк:

- Думаю, ничего неожиданного не произойдет. О создании Союзного государства объявлено не будет. Лукашенко попросит преференций, как просил их предыдущие 26 лет. Ему нужна поддержка его легитимности, и Путин единственный, кто с оговорками может ему ее пообещать. Учитывая, что Европа такой поддержки не дала.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Думаю, два лидера наконец-то договорятся о выполнении соглашений о Союзном государстве. Это единое гражданство, единая законодательная база и далее по списку. Это первый шаг к воссоздания нового СССР. Шансы на это есть. Власти России хотели бы этого шага. Но дыхание капитализма в Белоруссии уже началось.

Вадим ДРОБИЗ, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Для белорусов закрытие своего алкогольного рынка от российских поставок стало бы спасением, но это обсуждаться точно не будет. Вообще ничего глобально по взаимным поставкам продовольствия согласовать невозможно без радикальных межгосударственных изменений. А поскольку объединения стран явно не объявят, то и ждать особо нечего...

Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ в запасе:

- Эта встреча окажется определяющей для судьбы самого Лукашенко. Его гарантии будут интересовать. Но от этой встречи будет зависеть и отношение к нам Запада. Который проследит за решениями по этому визиту очень внимательно. Попытка найти компромисс для снижения напряженности в Белоруссии произойдет, но чем она закончится?

Сергей МАРКОВ, гендиректор Института политических исследований:

- Встреча стратегически важна. Развитие Союзного государства стагнировало, а потом качнулось назад. Западники разорвали договор с Лукашенко, по которому они обещали не создавать майдан, а тот отдавал им ключевые позиции в системе образования и в СМИ и шел лицом к западным странам. Западники его предали, и ему теперь не к кому обратиться, кроме России. О многом стороны договорились на уровне экспертов, но встреча президентов может и затянуться.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Думаю, мы наконец-то сможем вернуться на регулярные сборы в Белоруссию, где дважды в год проводили международные турниры по водному поло...