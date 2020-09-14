Муж Наташи Королевой публично ответил на слухи о беременной любовнице

Сергей Глушко и Наталья Королева живут в браке более 17 лет. Фото: Инстаграм.

Наталья Королева и Сергей Глушко считаются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе – супруги вместе почти 20 лет. Неудивительно, что когда в телеграмм-каналах появилась новость о том, что певицу якобы обокрала одна из любовниц ее супруга, поклонники удивились: как же так? Сообщалось, что у артистки пропали драгоценности и крупная сумма наличных в валюте. Предположительно, их взяла женщина, которую Тарзан привел домой, пока Наташа была в отъезде. Далее в прессе появилась еще более пикантная подробность: предполагаемая подруга Тарзана беременна от него, и заявление о краже – ревность и месть со стороны Королевой. Были опубликованы даже отрывки переписки между Сергеем и этой девушкой.

В Инстаграме Глушко опубликовал пост, посвященный измене и истории с беременной подругой.

«Без моего согласия и без согласия моей супруги Наташи Королевой распространили сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе, информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне. Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный. В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь», - написал Сергей.

Супруг Королевой потребовал прекратить вмешательство в свою частную жизнь, сославшись на закон. Аналогичный пост появился и на страничке Натальи. Певица призвала не верить слухам и пообещала дать информацию из первых уст.

Супруги сейчас отдыхают на юге. В Инстаграме Наталья опубликовала милое семейное видео, на котором она снята вдвоем с Сергеем: теплый летний вечер, цветы, солнце на закате. Певица была в игривом настроении и даже процитировала монолог Отелло – то ли намекая на историю с ревностью и изменой, то ли просто к слову пришлось. Ранее Наталья поделилась еще одним роликом с мужем, подписав его: «Сила любви может пройти любые испытания!».

Наталья и Сергей сейчас отдыхают на юге. Судя по всему, между супругами все прекрасно. Фото: кадр видео.

В интервью «Комсомольской правде» Наталья рассказывала, что между ней и Сергеем нет ревности. А вот к флирту она относится положительно.

- Ревность, слезы, расставания, уходы, возвраты… Все это мы прошли с другими партнерами. И теперь понимаем, чего ни в коем случае не надо делать. Ревность – это не про нас. Я за то, чтобы больше девушек обращали внимание на Сережу, старались понравиться. И чем дольше это будет продолжаться, тем дольше он будет в тонусе. А кто этим тонусом будет пользоваться? Я! Понимаю, что нельзя переступать черту. Но легкий флирт на стороне еще никогда не портил семейных отношений, – считает Королева.

Наталья опубликовала в Инстаграме ролик, снятый вместе с мужем. Фото: кадр видео.

Ранее певица рассказывала, как из-за публичного скандала, разгоревшегося несколько лет назад, она потеряла ребенка. Ей удалось забеременеть, но мечтам артистки о материнстве не суждено было осуществится. Как раз в тот момент разразился страшный скандал: в Интернете появились интимные снимки Королевой, снятые для домашнего архива.

- И тут грянул этот стресс: весь мир рассматривал твои трещинки, которые для них не предназначались... Конечно, я попала в больницу, под капельницы, к психотерапевту. На этом фоне у меня произошел выкидыш. Было уже сердцебиение у ребенка. Был уже приличный срок. Я долго не могла и не хотела об этом говорить, - рассказала Королева в интервью PeopleTalk TV.

Супруги наслаждаются вечером вдвоем. Фото: кадр видео.

Наталья долго приходила в себя: по ее словам, ей помогли медитация, музыка и помощь близких. Королева не оставила мечту о ребенке и недавно попробовала поговорить на эту тему с родными. 47-летняя певица предложила мужу воспользоваться услугами суррогатной матери. Но сын пары воспринял эту идею в штыки. К слову, супруга Натальи Сергея тоже не слишком привлекает мысль снова становиться отцом.

- Я говорю: «Слушайте, пацаны, может, нам суррогатную маму привлечь, пока есть клетки, которые можно взять у меня», - рассказала Наталья в интервью. - Архип сразу сказал: «Не надо, я не хочу». Хотя он одно время очень хотел. А Серега сказал: «Не знаю». Кажется, надо внуков ждать».

В браке со стриптизером Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан, певица живет уже больше 17 лет. Их роман разгорелся после того, как Наталья развелась с композитором Игорем Николаевым.