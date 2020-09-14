Сенсационное открытие астрономов: на Венере кто-то живет

Венера - Планета Бурь. Похоже, она обитаема.

Слухи, которые вот уже два дня будоражили научный мир, подтвердились. На пресс-конференции, состоявшейся в Королевском астрономическом обществе (Royal Astronomical Society), было объявлено: впервые в мире обнаружены весьма серьезные признаки существования внеземной жизни. Она – жизнь, похоже, имеется на Венере. О ней свидетельствует фосфин - газ, внушительные количества которого «углядели» астрономы Университета Манчестера (University of Manchester) Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology) и Кардиффского университета (Cardiff University), наблюдавшие вторую планету от Солнца, работая в двух независимых друг от друга обсерваториях - с радиотелескопом ALMA в Чили и инфракрасным телескопом Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях (James Clerk Maxwell telescope).

Подробности – в пресс-релизе RAS.

Молекула фосфина.

Фосфин – он же фосфористый водород, он же фосфид водорода, он же гидрид фосфора, он же фосфан — бесцветный ядовитый газ. Его можно получить искусственно, но в естественных условиях фосфином газуют анаэробные организмы. То есть, некая живность – скорее всего бактерии, которым для жизнедеятельности не нужен кислород. Конечно, анаэробные бактерии – совсем не то, чтобы нам хотелось видеть вне Земли. Но до них вообще нигде ничего не находили. Совсем ничего. И представление о том, что наша планета единственное обитаемое место во Вселенной, было вполне обоснованным.

Профессор Джейн Гривс (Jane Greaves) из Кардиффского университета, руководившая исследованиями.

Фосфина в атмосфере Венеры много – столько, что его молекулы удалось разглядеть с очень далекого расстояния. Как уверяют астрономы, газа столько, что сам по себе он синтезироваться не мог. По крайне мере, им такой естественный процесс не известен. Стало быть, фосфин имеет биологическое происхождение. И представляет собой так называемую биосигнатуру – проявление последствий жизнедеятельности.

Кстати, американские астрономы давно «гнут» эту линию, приводя доводы, что жизнь на Венере существует, но не на поверхности, а высоко в облаках. То есть, там, где не очень жарко – примерно 60 градусов по Цельсию - и давление близко к земному. Подобные более-менее благоприятные условия имеются на высотах порядка 50-60 километров.

В прошлом году Сара Сигер (Sara Seager) из Массачусетского технологического института и ее коллеги даже предложили механизм венерианской жизни в облаках. Уверяли, в том числе и в журнале Astrobiology, что там вполне могли бы существовать даже некоторые земные бактерии. Например, Acidithiobacillus ferrooxid. Им серная кислота, капли которой витают в облаках Венеры, была бы не страшна.

В позапрошлом году Сажай Лимай (Sanjay Limaye) из Университета Висконсина (University of Wisconsin–Madison) рассказывал про таинственные темные пятна, которые он увидел в атмосфере Венеры. Пятна по несколько суток сохраняли свою форму и положение. Астроном предположил, что это колонии, обитающих тут бактерий. И вот теперь вроде найдено подтверждение, что в атмосфере Венеры кто-то все-таки живет.

Фосфин в атмосфере Венеры - признак жизни где-то на ней.

КСТАТИ

Жизнь на Венере еще несколько лет назад обнаружили российские ученые

Автор открытия доктор физико-математических наук Леонид Ксанфомалити из Института космических исследований РАН. Леонид Васильевич демонстрировал снимки, сделанные еще советскими аппаратами, побывавшими на поверхности Венеры. И показывал растения и существ, которых там увидел. Увидел, подчеркну, на поверхности планеты. Кто знает, может быть, и в облаках там кто-то живет. Какие-нибудь бактерии, в которых верят американские астрономы. А может быть, этим самым фосфином газуют зверьки покрупнее.

Окончательную ясно внесут дальнейшие исследования второй планеты от Солнца, которая, на удивление, оказалась более перспективной, чем Марс. В смысле поисков жизни.

Леонид Ксанфомалити, к сожалению, умер в 2019 году в возрасте 88 лет – вскоре после того, как опубликовал свою сенсационную работу под названием «Гипотетические признаки жизни на планете Венера: ревизия результатов телевизионных экспериментов 1975-1982 годов». В соавторах у ученого были профессор Лев Зеленый — академик РАН, научный руководитель, а в недавнем прошлом директор ИКИ РАН, Валентин Пармон - председатель Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН и Валерий Снытников - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики Новосибирского государственного. Все – «тузы» научного мира, дорожащие своей репутацией.

На многочисленных обитателей Венеры – по российской версии – можно взглянуть в нашем материале.

Кстати, в NASA нынешнее открытие заоблачной жизни на Венере никак не комментируют. Мол, не принимали участия. И обнадежить со своей стороны не могут.

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