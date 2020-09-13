Бывший муж избивал Анастасию Заворотнюк и изменял актрисе с няней их детей

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Анастасия Заворотнюк трижды была замужем. Своего первого избранника - бизнесмена Олафа Шварцкопфа актриса бросила ради красавца-блондина Дмитрия Стрюкова. Их бурный роман закончился скромной свадьбой и рождением дочери Анны и сына Майкла. И мало кто знает, что именно второй супруг держал артистку в ежовых рукавицах, избивал ее и изменял звезде театра и кино с няней своих детей.

Анастасия Заворотнюк познакомилась со вторым мужем, когда опаздывала в театр. Актриса ловила машину и сильно нервничала. Неожиданно рядом остановился роскошный автомобиль, за рулем которого сидел красавец-блондин в шикарном костюме. Принцем оказался успешный московский бизнесмен, владелец автосалонов Дмитрий Стрюков.

Поначалу законный супруг артистки Олаф Шварцкопф ни о чем не догадывался. Лишь спустя время узнал, что любимая принадлежит другому. После свадьбы со Стрюковым в 1995 году звезда театра и кино переехала в США. И этот период жизни актрисы нельзя назвать счастливым.

Уже через год у пары появилась дочка Аня. Молодой маме рождение наследницы далось тяжело. Она тогда попала в реанимацию, и Дмитрий потом говорил: "Ну как так? Это первый ребенок, неужели настолько слабое у тебя здоровье, что даже с ним возникают такие проблемы, что мы тут все седеем и думаем, как бы ты не скончалась?".

В Лос-Анджелесе Настя из актрисы превращается в продавщицу недвижимости. Несколько месяцев работает риелтором, а потом решает открыть собственное дело. Главным партнером и инвестором начинающей бизнесвумен стал ее собственный супруг. На этапе строительства пара выкупила несколько домов, потом их удачно продала.

Однако потом актриса стала рассказывать про мужа нелицеприятные вещи. По ее словам, он оказался тираном и деспотом, запирал ее дома и запрещал ей работать. "Настя человек закрытый. Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько ей пришлось пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя", - поведала в эфире передачи "Основано на реальных событиях" актриса Лия Волянская.

В свою очередь актриса Виктория Пьер-Мари и вовсе назвала Стрюкова "узурпатором". "Взял себе наложницу в дом. Психология богатых людей такова: если я обеспечиваю финансовую линию тебе, значит ты уже в некотором смысле моя собственность предмет моего быта. Ведь Настя - красотка", - рассказала она.

Анастасия решает подать на развод, но узнает, что беременна. Чтобы помочь артистке воспитывать двоих детей, супруги нанимают няню с Украины. И это приводит к новому скандалу.

Дмитрий достаточно много времени проводил дома, а Настя была вся в бизнесе. Придя как-то домой, она обнаружила, что ее супруг спит с няней. Произошла драка. Няню выгнали. А через некоторое время Заворотнюк развелась во второй раз.

К слову, ее первый муж сообщил, что Анастасия была от него беременна. Но потеряла ребенка. "Сказала, что выкидыш. Она потеряла ребенка... Но потом мне открыли глаза, сказали, что это не выкидыш, что это она сделала аборт", - поделился трагедией мужчина.