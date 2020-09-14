Кристина Асмус в микро-шортиках сделала то, чего от нее никто не ожидал

Асмус после расставания с Гариком Харламовым с головой ушла в работу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус после расставания с Гариком Харламовым с головой ушла в работу. Бесконечные съемки в новых проектах чередуются с гастролями. Актриса жалуется, что спит меньше трех часов. Но, судя по всему, все ее труды не напрасны. Одно из последних видео восхитило, шокировало и сильно удивило поклонников артистки. Такого от нее точно никто не ожидал.

Кристина Асмус месяц назад прилетела в Геленджик для съемок в новом проекте. "Какое же счастье работать в прекрасной команде, где каждый горит своим делом!", - делилась актриса с поклонниками.

Она публиковала фото и видео - в кадре звезда представала в разных образах. Вот Кристина в золотом ультрамини величаво идет по пляжу, в другой раз позирует на камеру в белоснежном купальнике. Однако видео, как артистка крутит фляк в задорных микро-шортиках, привело публику в восторг.

Шокированы не только поклонники, но и коллеги Асмус по актерскому цеху. "А мать в форме. 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят", - подписала она ролик.

Фолловеры тут же отозвались сотнями комментариев. "Ничего себе", "Раз 20 пересмотрела","Неожиданно", "Вот эта крутанула", "Такого от тебя никто не ожидал!", "Как круто", "Офигеть,Кристина!", - пишет публика.

Кстати, Асмус более десяти лет посвятила занятием спортивной гимнастикой. Она мастера спорта, но бросила спорт ради актерской карьеры. "С детства я профессионально занималась в клубе «Динамо», добилась звания мастера спорта", - вспоминала она.

Актриса признавалась, что спорт давался очень тяжело и не уживался с мечтой об актерской карьере. «Родители отдали меня не по моему желанию, и я вкалывала и не получала от этого кайф. Спорт серьезно закалил характер, но все же я понимала, что ежедневные тренировки по 15 часов в день и «воздухом питайтесь, воздухом» - не мое", - рассказывала Асмус.