Почему не случилось «второго Хабаровска»

Сюрпризов по явке не случилось - она оказалась даже выше показателей последних выборов Фото: Алена МАРТЫНОВА

Да, ждали, затаив дыхание, скрестив пальцы, спрятав дулю в карман… Единый день голосования в России, 13 сентября, по мнению разных сетевых телеграм-аналитиков должен был непременно преподнести сердитый сюрприз Москве. Еще бы, иначе и быть не могло.

Предрекали и провальную явку, и повторение бунта по-хабаровски сразу во многих регионах.

Не срослось. Ни то, ни другое.

Сюрпризов по явке не случилось, она вышла даже чуть выше средней температуры по больнице. То есть, предыдущих таких же выборов. А кое-где, как в Еврейской АО, даже в 2 раза выше.

Ник с Майком так и не смогли «утопить Путина в проблемах России».

Казалось бы – раздражение от карантина, шок от отравления Навального, потрясение протестами в Белоруссии и особенно - протесты в Хабаровске… Сколько всего сошлось! И все это должно было сплотить в едином порыве рассерженный электорат в стране. И нанести сокрушительный удар по кандидатам от власти. Но не сплотило, не нанесло...

И единственным регионом, где оппозиция в России добилась 13 сентября сокрушительного успеха – стала Владимирская область. Только потому, что оппозиция там - «единороссы» при правящем губернаторе либерал-демократе...

Никаких политических «качелей» не случилось. Все главы регионов избраны в первом туре.

Даже скандалами с подтасовками отметились больше не члены избиркомов, а … представители оппозиции: скупка голосов и ботов в Иркутске, взятка за отказ от провокаций в Новороссийске, и прочее, прочее.

То ли все штабы оппозиции съехали в Минск и Берлин, то ли порох приберегли до выборов в Думу 21 года. Или буйные устали от ковида больше, чем народ.

А, может, протесты Хабаровска и Минска наоборот - стали прививками? Насторожили людей - а оно нам такое в своем городе надо?

Вот и голоснули за какую-никакую, а стабильность.

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