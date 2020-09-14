Полиция Нью-Йорка нашла у активистки BLM планы по захвату элитного жилья

Правоохранители Нью-Йорка обнаружили у арестованной активистки протестного движения Black Lives Matter (BLM) Клары Крэббер планы по захвату элитного жилья, оставленного владельцами. Фото: REUTERS

Правоохранители Нью-Йорка обнаружили у арестованной активистки протестного движения Black Lives Matter (BLM) Клары Крэббер планы по захвату элитного жилья, оставленного владельцами. Судя по путанным письменным объяснениям девушки, изложенных на нескольких листах, экспроприированную недвижимость в дальнейшем планировалось передавать в собственность сторонникам BLM.

Кроме того, в своих записях студентка исторического факультета Крэббер сетует на отсутствие четкого руководства при проведении протестных акций в различных городах США, а также ссылается на идеи Троцкого, опыт СССР и неудачную попытку испанской революции 1936 года.

«Все полицейские плохи, потому что они работают на систему, которая процветает за счет угнетения маргинализируемых сообществ. Спрашивать: «А как насчет хороших копов?» — это все равно что спрашивать, как насчет хороших рабовладельцев?», – так излагает Крэббер свои мысли.

В описаниях студентки выстроена целая сеть, имеющая своей целью «перераспределение богатства». К слову, семья самой девушки проживает в дорогой квартире, а также владеет загородным особняком XVIII века, представляющим историческую ценность.

Студентка конкретизирует, что для успешного захвата жилья, необходима слаженная работа «разведчиков», основной задачей которых будет поиск оставленного богатыми жителями, которые покинули город. По утверждениям Крэббер, на данный момент имеется огромное количество пустующих квартир в самых престижных районах Нью-Йорка.

После обнаружения и захвата подходящей жилплощади студентка рекомендует активистам подготовиться к отражению выселения «в спецназовском стиле». Для этого она предлагает использовать баррикады, а в качестве оружия борьбы с правоохранителями – кирпичи на крышах зданий.

Помимо этого, студентка советует своим сторонникам применять следующую тактику: присоединяться к мирным протестам, подстрекать людей к насилию или провоцировать его, а после «переодеваться в черное» и принимать активное участие в погромах.

«Это внутренние террористы, которые хотят превратить Нью-Йорк в еще один Портленд и Сиэтл. Это спланированный заговор, и ФБР должно его расследовать», – прокомментировали записи Крэббер в полиции Нью-Йорка.