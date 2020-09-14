Сын легендарного мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани будет баллотироваться на пост городского главы в 2021 году

34-летний Эндрю Джулиани принял решение пойти по стопам отца и в 2021 году баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Фото: twitter.com

34-летний Эндрю Джулиани принял решение пойти по стопам отца и в 2021 году баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка.

Республиканец Рудольф Джулиани был градоначальником мегаполиса 7 лет, начиная с 1994 года. Он провел свою кампанию под лозунгами борьбы с преступностью, повышения благосостояния граждан и сокращения налогов.

Сын Рудольфа Джулиани тоже настроен решительно. Сейчас он работает в администрации президента США помощником Дональда Трампа по связям с общественностью.

- Я сосредоточусь на том, чтобы спасти Нью-Йорк, - заявил Эндрю Джулиани.

Он считает, что нынешний мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио не ценит полицию и того, что стражи порядка делают для безопасности жителей. Иначе, как еще можно объяснить сокращение бюджета и ликвидацию полицейской службы в штатском.

Республиканец Рудольф Джулиани был градоначальником мегаполиса 7 лет, начиная с 1994 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как и отец, Эндрю Джулиани планирует жестко вести себя с преступниками и сосредоточиться на том, чтобы местные жители и туристы чувствовали себя защищенными. Он намерен использовать в работе теорию «разбитых окон», которую применял отец. Ее суть в том, чтобы сначала нужно побороть мелкие преступления и не дать возможности преступникам перейти к более тяжким.

- Главным в работе должна стать общественная безопасность, - считает сын бывшего мэра Нью-Йорка. – Если следующий наш мэр будет таким же, как нынешний, то прогресса в городе не будет.

Баллотироваться на пост мэра Эндрю убедили его друзья и соратники. Джулиани-младший начнет готовиться уже к своей избирательной кампании, сразу после того, как в США пройдут выбора президента.