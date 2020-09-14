Концерт в образах из коллекции от Coca-Cola и «Пятёрочки» записал Тима Белорусских

Во время концерта Тима и другие участники продемонстрировали стильные бомберы, яркие толстовки, а также другие вещи и аксессуары из новой фешн-коллекции, созданной специально для акции «Добавь вкуса с коллекцией Coca-Cola». Она стартовала во всех магазинах «Пятёрочка» с начала августа.

Сейчас, когда запись концерта можно посмотреть на канале «Пятёрочки» в YouTube, мы готовы раскрыть некоторые детали. Коллекция разделена на три капсулы. Количество вещей в них ограничено, однако они не повторяются.

«Мы с ребятами из Coca-Cola и «Пятёрочки» подготовили для вас кайфовый концерт, где я исполнил ваши и мои любимые треки! А ещё на сцене выступил один гость, секретный. Не буду спойлерить, вас ждёт ещё много сюрпрайзов», — не устает повторять Тима Белорусских в разговорах с журналистами.

Обладателем вещей из новейших супермодных коллекции может стать любой желающий. Для этого достаточно купить напиток Coca-Cola, Sprite и Fanta в любых магазинах «Пятёрочка» на территории России и зарегистрировать чек на сайте. За него будут начислены баллы, которые потом можно обменять на одежду и аксессуары.

Есть еще один вариант получить наборы стильных вещей из коллекции (толстовку, футболку, сумку-шоппер), а также эксклюзивную «Выручай-карту» «Пятёрочки» и автограф Тимы. 5 счастливчиков будут выбраны случайным образом среди зрителей, оставивших комментарии под трансляцией.

Количество вещей в каждом дропе ограничено. Не упусти свой шанс!

ВАЖНО!

Первый и второй дропы уже состоялись 12 августа и 1 сентября. Третий намечен на субботу, 19 сентября.