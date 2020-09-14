Завершился первый этап работ по реконструкции Нижнекамской дамбы в Татарстане

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Реконструкция дамбы протяжённостью 2 107 метров включала в себя устройство упорного пояса в виде подпорной стенки, монолитного железобетонного шапочного бруса, откосного крепления. Для защиты от переработки береговой полосы было предусмотрено крепление щебнем дна перед подпорной стенкой. Второй этап реконструкции дамбы будет начат в 2020 году.

Общая стоимость реконструкции составляет 900,8 млн рублей, в том числе стоимость первого этапа – 66,6 млн рублей, стоимость второго этапа – 834,2 млн рублей. В настоящее время работы по реконструкции ограждающей дамбы на левом берегу р. Камы профинансированы в полном объёме.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

За время реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.» в Республике Татарстан были проведены работы, позволившие защитить от негативного воздействия вод более 1300 человек, объекты культурного наследия, административно-деловые комплексы, объекты транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе:

• Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища на участке протяжённостью 2734 метров;

• Комплекс работ на левом берегу реки Казанки в рамка подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, включающий реконструкцию Кремлёвской набережной дамбы протяжённостью 572 м и Федосеевской защитной дамбы протяжённостью 1227 м; берегоукрепительные работы на участке от моста «Миллениум» до НКЦ «Казань» и от ул. Батурина до Ленинской дамбы в г. Казани общей протяжённостью 1964 метров.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Также в рамках реализации комплексной программы «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск» и федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 гг». были проведены работы по берегоукреплению музея-заповедника «Остров-град Свияжск» общей протяжённостью 2,7 км, что позволило остановить разрушение берегов остров-града и вывести из зоны затопления 250 человек, 100 жилых домов, а также многочисленные памятников культурного наследия федерального значения.

Как отмечает директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артёма Силкина, «В нижней части Свияжска сформировался так называемый мокрый археологический слой глубиной до 4 м – из-за большого количества влаги и дефицита кислорода археологические предметы в нем сохраняются особенно долго. Для нас очень важно, что берегоукрепление позволило сохранить это уникальный археологический объект. Также благодаря проведённым работам на острове появилась возможность построить причальную стенку, тем самым создав комфортные условия не только для судов местных линий, но и для круизных волжских теплоходов».

«Общая стоимость проведённых работ составила 194 млн рублей, в том числе 104 млн рублей было выделено из федерального бюджета. Объект функционирует с 2013 года, нареканий к работе берегоукрепительных сооружений нет», - комментирует Виктор Арисов, главный специалист дирекции Главного инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Информационная справка:

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» является главным инструментом реализации Водной стратегии Российской Федерации. Основными целями Стратегии являются гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и объектов экономики, охрана и восстановление водных объектов для обеспечения экологически благоприятных условий проживания, обеспечение защищённости населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.