Швейцария вернет Узбекистану $131 миллион Гульнары Каримовой

Гульнару, старшую дочь Ислама Каримова, занимавшего главный пост в стране до 2016 года, считали вероятной преемницей отца на посту президента Узбекистана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Узбекистан и Швейцария договорились о возвращении еще одной порции средств, находящихся на замороженных банковских счетах, которые принадлежат Гульнаре Каримовой.

В рамках достигнутого соглашения Швейцария перечислит 131 миллион долларов, с 2012 года лежащих в швейцарских банках на счетах дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Это не первая сумма, которую Швейцария согласилась вернуть – в 2019 ровно столько же со счетов Каримовой уже было переведено в Узбекистан. Всего же на замороженных банковских вкладах, оформленных на имя дочери первого президента Узбекистана, находятся еще 715 миллионов долларов.

Гульнару, старшую дочь Ислама Каримова, занимавшего главный пост в стране до 2016 года, считали вероятной преемницей отца на посту президента Узбекистана. В 2010-2012 годах она представляла официальный Ташкент в качестве посла в Испании. Однако в 2013 году у нее возникли некие разногласия с отцом, и политическая и дипломатическая карьера Каримовой сошла на нет, вскоре она была арестована.

Причиной ареста стали обвинения в хищении и вымогательстве. В 2015 году, еще при жизни отца, суд признал ее виновной и приговорил к 5 годам ограничения свободы. Спустя два года ей были предъявлены новые обвинения, и в 2019 году было принято решение о ее переводе из-под домашнего ареста в колонию общего режима.