Итоги выборов: В России 10 губернаторов - «новичков» и еще 10 - пошли на следующий срок

В России завершен избирательный марафон, который проходит раз в год - Единый день голосования. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В России завершен избирательный марафон, который проходит раз в год - Единый день голосования. Он был назначен на 13 сентября, но из-за пандемии коронавируса растянулся на 3 суток - с 11 по 13 сентября 2020 года. Потому и «марафон».

Сразу в 83 регионах из 85 выбирали своих депутатов, мэров и губернаторов.

Итоги еще подводятся. Но, пожалуй, самые главные на этих выборах - губернаторские результаты уже известны. Они коснулись почти четверти губернаторского корпуса страны! Избраны 20 глав регионов.

Кто же ими стал?

Первыми «отстрелялись» Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Потому что здесь губернаторов выбирали не общенародным голосованием, а в региональных парламентах.

Без сюрпризов. Главой Ханты-Мансийского АО в 3-й раз подряд стала Наталья Комарова. За нее проголосовали 29 из 38 местных депутатов.

А главой Ненецкого АО избран Юрий Бездудный. Это его первый губернаторский срок. За Бездудного отдали голоса 14 депутатов из 16.

А вот еще 18 регионов выбирали губернаторов напрямую, всенародным голосованием.

Причем, 9 из избранных глав регионов оказались «новичками» - это будут их первые сроки правления. Хотя все накануне выборов уже были с приставкой и.о. То есть, временно назначенными президентом.

Итак, кто же они. Сколько процентов набрали. И при какой явке граждан на избирательные участки.

Севастополь — Михаил Развозжаев — 85,7% (явка 44,3%)

Еврейская автономная область — Ростислав Гольдштейн — 82,5% (явка 70,7%)

Камчатский край — Владимир Солодов — 80,5% (явка 75,7%)

Пермский край — Дмитрий Махонин — 75,7% (явка 33,8%)

Чувашия — Олег Николаев — 75,6% (явка 55%)

Коми — Владимир Уйба — 73,1% (явка 28,5%)

Калужская область — Владислав Шапаша — 71,3% (явка 35,9%)

Архангельская область - Александр Цыбульский — 69,6% (явка 36,6%)

Иркутская область — Игорь Кобзев — 60,7% (явка 25%)

Еще 9 губернаторов избраны на новый срок. Посмотрим их результаты (набранные голоса и явка):

Ленинградская область — Александр Дрозденко — 83,6% (явка 42,1%)

Татарстан — Рустам Минниханов — 83,3% (явка 73,6%)

Краснодарский край — Вениамин Кондратьев — 83,1% (явка 62,4%)

Тамбовская область — Александр Никитин — 80,1% явка 62%)

Пензенская область — Иван Белозерцев — 78,7% (явка 53,8%)

Брянская область — Александр Богомаз — 71,7% (явка 47,9%)

Ростовская область — Василий Голубев — 65,5% (явка 39,4%)

Костромская область — Сергей Ситников — 64,9% (явка 30%)

Смоленская область — Алексей Островский — 56,8% (явка 27,4%)

То есть, больше всех голосов (в %) набрали "новички" Развозжаев в Севастополе, Гольдштейн в Еврейской АО и Солодов на Камчатке. У всех у них результат - больше 80%.

А вот из опытных губернаторов такая же оглушительная победа у Дрозденко в Ленинградской области, Минниханова в Татарстане, Кондратьева в Краснодарском крае и Никитина в Тамбовской области.