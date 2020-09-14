Обидчик Даниила Медведева выиграл US Open

Доменик Тим, победив в финале US Open в пяти сетах Александра Зверева, завоевал свой первый титул турнира Большого шлема Фото: REUTERS

Полуфинал между австрийцем Домеником Тимом и нашим Даниилом Медведевым все называли скрытым финалом. Ведь к тому Новака Джоковича, запулившего мячом в бокового судью, уже дисквалифицировали, и в другой части сетки уже не оставалось суперсильных соперников. Но Даниил тот матч провалил, устроив совершенно ненужные разборки с судьями, проиграв Тиму в трех партиях.

В финале австриец сошелся с немцем Александром Зверевым, который в своем полуфинале в пяти сетах одолел испанца Пабло Карренья-Буста (3:6; 2:6; 6:3; 6:4; 6:3). И у Тима в финале вроде бы на старте должно было быть преимущество, ведь он не так выкладывался в последнем матче. Но первые два сета остались за Зверевым и лишь потом Доменик перехватил инициативу. Судьба титула решалась на пятом часу матча на тай-брейке пятого сета, где все же сильнее оказался Тим (2:6; 4:6; 6:4; 6:3; 7:6 (8:6)). Таким образом австриец выиграл свой первый турнир Большого шлема, и в рейтинге подтянулся ко второй ракетке мира Рафаэлю Надалю, который на этот турнир не приехал, дабы не рисковать в период пандемии.

- Произошло так, как и должно было случиться. Вся моя карьера похожа на этот матч - много взлетов и падений, и мне нравится, как все сложилось, — написал в соцсетях 27-летний австриец, заработавший за победу 3 млн долларов.

- Поздравляю Тима, это был великолепный баттл, надеюсь еще многое впереди, - подвел черту под турниром Александр Зверев, сын многократного чемпиона СССР по теннису Александра Зверева-старшего.

- Поздравляю Доменика Тима с победой! До следующего года и уже, надеюсь, со зрителями, которые меня обожают, - написал в Инстаграм Даниил Медведев.

Рейтинг на 14 сентября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10860 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2940

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620…

12 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2414…

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.

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