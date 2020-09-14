Джо Байден считает, что он находится в лучшей физической форме, чем Дональд Трамп

Кандидату на пост президента США от демократов в этом году исполняется 78 лет Фото: REUTERS

Джо Байдену, кандидату на пост президента США от Демократической партии, в этом году исполняется 78 лет. Его соперник на выборах – нынешний американский лидер Дональд Трамп в этом году уже отпраздновал свой 74-й день рождения. Разница, по сути, не такая уж и большая.

И, тем не менее, избиратели берут в расчет возраст претендентов на высший пост. Оба кандидата понимают это, поэтому в своих предвыборных речах считают важным говорить не только о состоянии своего здороавья, но и о спортивной форме.

И вот Джо Байден заявил журналистам, что находится в лучшей физической форме, чем его оппонент. Еще раньше он говорил, что умнее нынешнего президента. Также он просил обращать внимание не на возраст, а на результат работы и политический опыт.

- Вы только посмотрите на нас, - призывал демократ Байден. – Внимательно посмотрите и сравните, кто находится в лучшей форме: я или Трамп?

Байден сказал, что, если кому-то захочется взглянуть на медсправки, то он может их предоставить – скрывать ему абсолютно нечего. И готов сделать это и перед выборами, и потом, если станет президентом.

- Нужно только приглядеться к тому, как мы оба передвигаемся, и вам сразу станет все понятно, - уверен демократ.

В прошлом году Джо Байден предлагал Дональду Трампу устроить состязания и выяснить, кто сделает больше всего отжиманий от пола. Лидер США проигнорировал это приглашение.