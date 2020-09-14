В Москве женщина воткнула себе в живот нож, когда готовила сырники 2-летнему ребёнку

О подобных ранениях врачи всегда сообщают в полицию, поэтому когда молодой маме была оказана медицинская помощь, её опросили сотрудники правоохранительных органов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Это произошло несколько дней назад на севере столицы в районе Восточное Дегунино, в квартире на улице 800-летия Москвы, куда недавно переехала молодая семья. 28-летняя Алла (имя изменено - прим.ред.) утром решила порадовать мужа и 2-летнего ребёнка сырниками. Женщина даже не могла подумать, что безобидный семейный завтрак может закончиться для неё ножевым ранением и госпитализацией.

— В Городскую клиническую больницу им. В.В.Вересаевой нарядом скорой помощи была доставлена 28-летняя женщина с диагнозом ножевое ранение передней брюшной стенки. — сообщил источник kp.ru

О подобных ранениях врачи всегда сообщают в полицию, поэтому когда молодой маме была оказана медицинская помощь, её опросили сотрудники правоохранительных органов. Полицейские обязаны были проверить, получила женщина телесные повреждения по собственной неосторожности, или же стала жертвой насилия.

— Женщина пояснила, что хотела приготовить сырники, достала их из морозильной камеры, после чего прислонила упаковку с сырниками к себе. И, попытавшись их разделить ножом, по неосторожности причинила себе ножевое ранение. Как сообщила пострадавшая, муж в данный момент находился в ванной комнате, а ребёнок спал, — сообщил источник kp.ru

Несмотря на слова женщины, по данному факту полицейские начали проверку, нож был изъят и направлен на экспертизу. Также полицейские занялись опросами соседей и стали собирать характеристику семьи. Окончательное решение будет принято после завершения проверки.