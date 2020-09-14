Модный дом Louis Vuitton выпустит в продажу защитные экраны от коронавируса за 961 доллар

Модный Дом Louis Vuitton предлагает разориться на $961 и приобрести роскошное средство индивидуальной защиты от коронавируса с фирменным принтом LV. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модный Дом Louis Vuitton предлагает разориться на $961 и приобрести роскошное средство индивидуальной защиты от коронавируса с фирменным принтом LV.

Модельеры Дома подготовили к выпуску защитный экран для лица из твердого пластика, который можно откидывать, как козырек. Пластик также меняет свой цвет в зависимости от яркости дневного света.

Аксессуар поступит в продажу в октябре и станет частью новой коллекции Louis Vuitton.

Louis Vuitton – не первый люксовый бренд, начавший выпускать индивидуальные средства защиты от COVID-19. Недавно свой прототип маски выпустил бренд Fendi, др него собственную маску представил Дом Gucci. В знаменитом клетчатом принте в начале августа стал выпускать маски лейбл Burberry, жертвуя 20% от суммы продаж на борьбу с коронавирусом.

Стоит отметить, что в самом начале эпидемии швейные мастерские многих модных Домов стали шить обычные маски для лица, но вот сейчас, когда дефицита в них нет, они решили удовлетворить спрос на эксклюзивные, супердорогие модели.