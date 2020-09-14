Александр Лукашенко прилетел в Сочи в наряде туриста

Президент Белоруссии впервые после выборов покинул страну. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Визит Александра Лукашенко в Сочи на переговоры к Владимиру Путину ждали с большим интересом не только в Белоруссии и России, но и во всем мире. После завершившихся более месяца назад президентских выборов Батька находится в очень непростой ситуации. На Лукашенко давят и внутри страны несогласные с итогами голосования, и соседи со всех сторон, стремящиеся использовать ситуацию. Фактически идет вмешательство во внутренние дела Белоруссии. И Россия оказалась единственной из сопредельных держав, поддержавшей Александра Григорьевича.

Владимир Путин официально поздравил Лукашенко с победой, не раз высказывался в его поддержку и пригласил в Россию для переговоров о судьбе дальнейшей интеграции, идущей уже двадцать лет. По большому счету, никаких других вариантов, чем искать более прочного союза с восточным соседом у Лукашенко и не оставалось.

По трапу самолета в Сочи президент Белоруссии спустился в неформальном виде - в рубашке с короткими рукавами и без галстука. То есть шел, наслаждаясь жарой, в классическом костюме туриста. У трапа его встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, накануне набравший на региональных выборах 83 процента. То есть даже больше, чем Лукашенко, и без всяких протестов.

- Сказали всем быть в масках, - пояснил меры безопасности в виде маски на своем лице Кондратьев.

Переболевший коронавирусом белорусский президент маски не признает и от рукопожатий не отказывается. Когда Кондратьев представил ему одного из встречающих, как уроженца Могилева, Лукашенко обрадовался.

- Земляк! - пожал ему руку президент Белоруссии с особым чувством.

После чего отправился в свою резиденцию, чтобы оттуда уже поехать на переговоры с Путиным.