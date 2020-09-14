Николай Сванидзе - о встрече Путина и Лукашенко: Это не будут переговоры об объединении России и Белоруссии

Станут ли эти переговоры прорывными? Об этом «КП» спросила известного телеведущего и создателя цикла по новейшей истории страны Николая Сванидзе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в Сочи пройдет встреча руководителей России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Для белорусского лидера это будет первый международный визит и первые серьезные переговоры после выборов в его республике 9 августа.

Станут ли эти переговоры прорывными? Об этом «КП» спросила известного телеведущего и создателя цикла по новейшей истории страны Николая Сванидзе.

- Встреча Путина и Лукашенко что-то принципиально решит?

- Вопрос об объединении двух стран, думаю, сейчас не решится. Сам Лукашенко на такой шаг пойти не сможет.

- Почему?

- Потому, что тогда протестующие в Белоруссии наверняка постараются обвинить его еще в государственной измене. Да и Запад уже обещает санкции.

- Не слишком прямолинейно? Россия много лет прямо поддерживала Белоруссию, в том числе финансово — и многие в республике это знают.

- Чтобы Лукашенко мог что-то всерьез попросить, он должен что-то всерьез и дать.

- Даст?

- Он будет торговаться. Как обычно. Но чтобы объединение произошло, России нужно будет этот акт с кем то подписывать. Желательно с надежным и признанным всеми легитимным лидером Белоруссии, чтоб никто не мог потом поставить под сомнение такое объединение. А у Лукашенко сейчас сложная ситуация в своей стране. Там еще не все окончательно ясно.

- Атмосфера?

- Переговоры конечно, пройдут «в дружественной атмосфере». Будут рукопожатия и объятия. Прозвучит словосочетание «старший брат». Но ничего серьезного в смысле интеграции вряд ли может быть прямо сейчас достигнуто.

- А экономические преференции?

- Руководитель Белоруссии всегда что-то выторговывает. Взамен будет обещать. Эта тактика ему приносила успех 25 лет. И нельзя исключать, что принесет успех вновь. Но и в России понимают, что никакой серьезной поддержки у Лукашенко в мире, кроме Москвы и Пекина сейчас нет. Только Китай далеко. А Москва — рядом.

- А Москва зависима от Лукашенко?

- Москва понимает — если отказать Лукашенко в поддержке, он может не удержаться.

- Но эти переговоры не могут стать стартом реального, а не декларативного создания Союзного государства?

- Никто сейчас к такому не готов. Для публики это будут скорее экономические переговоры.