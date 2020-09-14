Коронакризис оказался не так страшен: Россиянам предсказали рост доходов в 2020 году

В Минфине считают доходы и расходы, а в министерстве экономического развития пытаются предугадать, что ждет нашу экономику в будущем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве активно готовят бюджет страны на 2021 – 2023 годы. В Минфине считают доходы и расходы, а в министерстве экономического развития пытаются предугадать, что ждет нашу экономику в будущем. На днях там сделали новый прогноз. И оказалось, что он лучше предыдущего.

Чиновники Минэкономразвития считают, что в этом году наш ВВП (показатель, отражающий размер экономики страны. – Ред.) упадет не на 4,8%, как думали те же чиновники в июне, а на 3,9%. При этом восстановление в последующие годы будет более стремительным, чем это представлялось сразу после режима самоизоляции.

Как объясняют в ведомстве Максима Решетникова, сквозь пандемию наша экономика прошла довольно успешно. Во-первых, сохранили макроэкономическую стабильность. Рубль хоть и упал, но не сильно. Инфляция осталась в норме. Резервов – более чем достаточно. Во-вторых, последствия для бизнеса оказались не такими катастрофическими. Массовых банкротств, в том числе благодаря мерам поддержки правительства, удалось избежать.

Цена на нефть, по мнению оракулов из Минэкономразвития, в ближайшие три года будет колебаться в диапазоне от $42 до $47 за баррель. Это тоже чуть выше, чем было заложено в этот же прогноз в июне этого года. Улучшились и другие важные показатели: например, по безработице и обороту розничной торговли. Но самое феноменальное – в министерстве ждут, что по итогам этого года у россиян вырастут реальные доходы (за вычетом инфляции) сразу на 1,5%.

По всей видимости, именно так на статистику, по мнению чиновников, должны повлиять антикризисные выплаты, в частности семьям с детьми. Правда, у потерявших работу граждан и владельцев бизнеса, лишившихся существенной части доходов, скорее всего, есть альтернативная статистика и немного другой прогноз на будущее.

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