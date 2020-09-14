Дмитрию Медведеву - 55! Из них 4 года он занимал пост президента страны и 8 лет - премьер-министра

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сегодня отмечает юбилей. Ему исполнилось 55 лет. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сегодня отмечает юбилей. Ему исполнилось 55 лет.

Широкий праздненств юбиляр устраивать не собирается. По крайней мере, сегодня. Как рассказали в аппарате Медведева, для него это будет обычный рабочий день, а день рождения он отпразднует вечером дома в кругу семьи.

Дмитрий Медведев родился в Ленинграде. Он единственный ребенок в семье. Мать филолог, преподавала в Педагогическом институте имени А.И.Герцена, позже работала экскурсоводом в Павловске. Отец — профессор Ленинградского технологического института имени Ленсовета.

Дмитрий Медведев окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета. До начала юридической практики, будучи студентом, он работал дворником, чтобы иметь деньги на карманные расходы.

С 1988 по 1997 годы Медведев занимался преподавательской деятельностью в университете. Одновременно в 1990-1995 годах стал советником председателя Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолия Собчака, а затем экспертом Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, председателем которого был Владимир Путин.

В 1999 году по приглашению Владимира Путина Медведев переезжает в Москву и занимает пост заместителя руководителя аппарата правительства.

В 1999—2000 годах становится заместителем руководителя администрации президента.

С 2003 по 2005 годы— глава администрации президента. С 2000 по 2008 годы — председатель Совета директоров «Газпрома».

С 2005 года — первый заместитель председателя правительства.

В 2008-2012 годах Медведев занимал пост президента России. Он стал самым молодым президентом в истории современной России (42 года и 7 месяцев). Затем Медведев в течение восьми лет возглавлял правительство. В январе этого года он ушел в отставку с поста премьер-министра и был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.

В недавнем интервью «Комсомолке» Дмитрий Медведев поделился секретами своего успеха.

- В любой должности, а тем более в должности президента, самое главное – это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Чем бы ты ни занимался. Это главное качество. Ну и естественно, чтобы достигнуть успехов нужна работоспособность и сила воли, - рассказал Медведев.

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям юбиляра!

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