Изменения в правилах дорожного движения: как будем парковаться, тонировать стекла и кататься на самокате

«Комсомолка» вместе с экспертом изучила предложения ГИБДД по усовершенствованию правил дорожного движения Фото: Иван МАКЕЕВ

ГИБДД и Минтранс планируют внести изменения в существующие правила дорожного движения. Предложения уже направлены в аналитический центр правительства.

«Комсомолка» выделила 10 главных нововведений и попросила прокомментировать каждое из них вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

1. Запрещаются стоянки и остановки на «островках безопасности».

Комментарий Антона Шапарина (А. Ш.): Сейчас «островки безопасности» используют в городе, где нет обочины, чтобы уйти на них с пробитым колесом или неисправностью, чтобы не создавать пробку и не мешать остальным. Также их кое-где используют для парковки, но не от хорошей жизни, а так как других парковочных мест нет. Мера вводится именно для того, чтобы на «островках» не смогли припарковаться. На мой взгляд, пользы автомобилистам от поправки не будет.

2. Действие знака «Остановка запрещена» прекращается после знака «Парковка».

А.Ш.: Логично. Часто знаки и разметка противоречат друг другу. Есть масса спорных ситуаций, когда водителей эвакуируют с места парковки и они потом долго и мучительно оспаривают штрафы.

3. Отменяется правило о прекращении действия знака «Стоянка запрещена» в месте окончания желтой разметки.

А.Ш.: Логично запретить осуществлять долговременную остановку на желтой разметке. Но в Москве это и так в большинстве случаев приведет к неминуемой эвакуации, так как будет заезд за выделенную полосу и еще что-то.

4. Максимальная разрешенная скорость для автобусов, перевозящих стоящих или непристегнутых пассажиров, снижается с 90 км/ч до 70 км/ч.

А.Ш.: Конечно же современные маршрутные автобусы стали гораздо более быстрыми, безопасными и надежными. Однако если на скорости 70 км/ч произойдет ДТП и кто-то в салоне будет стоять, то повреждения будут чрезвычайно тяжелыми, так как человек ни при каких обстоятельствах не сможет удержаться. Поэтому 20 км/ч разницы не играют роли.

5. На автобусах, которые возят детей, должны быть установлены оранжевые маячки.

А.Ш.: Это делается для их выделения в потоке. Однако для их установки придется пройти длительную сложную процедуру из нескольких инстанций, так как любая светотехника должна быть вписаны в свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства.

6. Вводится знак «Движение автобусов запрещено».

А.Ш.: В некоторых случаях это необходимо: горная, некачественная дорога или мост. Это технический момент будет решаться на усмотрение территориального органа ГИБДД. Думаю, это будет касаться больших автобусов.

7. Под задним стеклом пассажирских автобусов будут устанавливать световые табло «Внимание, пассажир». Если оно загорится, то следующий за ним автомобиль должен пропускать выходящих пассажиров, пока табло не погаснет.

А.Ш.: Бывают ситуации, когда идет высадка посреди дороги, а не на тротуар, по такому же типу, как трамвай. Ради повышения безопасности пассажиров общественного транспорта эта мера необходима.

8. Тонировка лобового и бокового стекол должна пропускать 70% света (а не 75%, как раньше). Тонировать задние стекла можно без ограничений, но при условии наличия боковых зеркал.

А.Ш.: Эти 5% почти ничего ровным счетом не решат. На юге страны тонировка необходима, так как летом на солнце машина накаляется так, что плавятся пластиковые детали. Кроме того, тонировка скрывает вещи, оставленные в машине, что поможет избежать воровства.

К СИМ приравниваются и роликовые коньки, и электросамокат, который развивает скорость до 90 км/ч. А гонять по тротуарам со скоростью 20 км/ч - просто опасно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9. Можно будет использовать любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Сейчас они должны соответствовать ГОСТу.

А.Ш.: Давно пора! В аптечках по ГОСТу есть только бинт и жгут, они не отвечают условиям современности. Теперь людям не придется бегать по магазинам и искать «ГОСТовские». Но, как правило, дорожная полиция не слишком контролирует наличие правильных аптечки и огнетушителя, так что особых послаблений автомобилистам не будет.

10. Возрастные ограничения передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатах, моноколесах, скейтбордах, роликах и проч. Детям до 7 лет: ездить только по тротуарам и пешеходным дорожкам в сопровождении взрослых. Детям от 7 до 14 лет: по тротуарам и пешеходным дорожкам без сопровождения взрослых. Людям старше 14: по велодорожкам, в случае их отсутствия можно выезжать на правый край дороги или обочину, но только если у средства передвижения есть тормоза, фонарь и катафоты. Максимальная скорость передвижения рядом с пешеходами - 20 км/ч. Запрещено кататься пьяными.

А.Ш.: Эти меры не проработаны. К СИМ приравниваются и роликовые коньки, и электросамокат, который развивает скорость до 90 км/ч. А гонять по тротуарам со скоростью 20 км/ч - просто опасно. Более того, скорость большинства электросамокатов не измеряется. Никогда не узнаете, едете ли вы 15 или 30 км/ч. Непонятно, кто будет это контролировать. Камеры не сработают, инспекторов нет. Разумно было бы ввести правило, приравнивающее СИМ мощностью больше 250 Вт к мопеду. А для него требуются права категории M и шлем, и ему также запрещено движение по тротуару.