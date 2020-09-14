"Настя будет в бешенстве": бывший муж Волочковой женится на красавице-блондинке

Бывший муж Анастасии Волочковой женится Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Бывший муж Анастасии Волочковой женится. Избранницей бизнесмена Игоря Вдовина стала телеведущая Елена Николаева.

Больше года бывший избранник Анастасии Волочковой встречается с телеведущей Еленой Николаевой. Эффектная блондинка сообщила, что бизнесмен Игорь Вдовин сделал ей предложение руки и сердца. Она ответила согласием.

О радостном событии 34-летняя Николаева рассказала в личном блоге, продемонстрировав помолвочное кольцо с бриллиантами. "Сказала «да»", - подписала фото красавица-блондинка.

Подписчики Елены поздравляют ее со скорой свадьбой. При этом некоторые уже гадают, как на эту новость отреагирует скандальная балерина Анастасия Волочкова.

"Настя будет в бешенстве, к гадалке не ходи!", "Поздравляем вас, желаем счастья и долгих лет жизни!", "Как отметите торжество? Организуете ли большой праздник?", "Повезло кавалеру вашему. Такую красавицу нашел", "Вы красотка. Желаю счастья", - пишут фолловеры.

Николаева пока не раскрывает деталей будущего свадебного торжества, да и вообще предпочитает не рассказывать о личной жизни. Известно лишь то, что она прекрасно ладит с Ариадной. Она часто выходит в свет с дочерью Игоря от Анастасии.

Недавно Ариадна объясняла, почему не живет с мамой. Она отказалась от совместной жизни с балериной в шикарном поместье из-за пробок. Ей было неудобно добираться до школы. "Когда я перешла в новую школу, мне приходилось вставать в шесть утра. В 06:50 я уже выезжала. С Новой Риги, где расположен особняк мамы, надо выезжать раньше. Я, в итоге, часто застревала в дорожных пробках на час-полтора. Было очень тяжело совмещать это все с тренировками, с другими увлечениями", - поведала девочка.

В этом году она была вне конкурса зачислена в одну из самых престижных школ Москвы. Ариша пишет стихи и увлекается рисованием. Раньше она занималась танцами, но оставила это занятие ради тренировок. Наследница балерины всерьез увлечена конным спортом и делает немалые успехи в выездке.