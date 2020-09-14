«Коронавирусу помогли не только отпускники»: инфекционист назвал причины роста заболеваемости в России

В России стал отчетливо заметен рост числа зараженных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В России стал отчетливо заметен рост числа зараженных коронавирусом. Это признал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В целом ситуация стабильная, но в некоторых регионах видны изменения по количеству заболевших, сказал глава Минздрава в интервью на канале «Россия 1» вечером в воскресенье. По его словам, прирост заражений объясняется возвращением людей из отпусков.

Рубежом в российской статистике по коронавирусу стало легендарно воспетое 3 сентября. Уже на следующий день, 4-го, цифра положительных тестов на ковид по стране перевалила за 5 тысяч. И с тех пор никак не опускается ниже этого порога. В понедельник, 14 сентября, Оперативный штаб сообщил о 5 509 заражениях. Прокомментировать статистику и возможные перспективы на ближайшие месяцы мы попросили врача-инфекциониста, директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидата медицинских наук Георгия Викулова.

«НЕ ТОЛЬКО ОТПУСКНИКИ»

- Безусловно, на рост заболеваемости повлияло возвращение большого количества отпускников, которые отдыхали скученно, зачастую пренебрегая мерами безопасности, - говорит эксперт. - Кроме этого есть и другие причины. В частности:

- открытие границ с некоторыми зарубежными странами и рост туристических потоков,

- увеличение количества перелетов внутри страны,

- вспышки в некоторых регионах России, где до сих пор было мало переболевших и невелика иммунная прослойка,

- отмена ограничительных мер.

Как показала практика, после малейших послаблений режима ограничений многие люди начинают чрезмерно расслабляться и полностью игнорировать разумные защитные меры, говорит эксперт. А поскольку у нас до сих пор нет ни достаточной иммунной прослойки из переболевших, ни массовой вакцинации, рост заболеваемости при таком поведении граждан неизбежен.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Начало учебного сезона, если и «поможет» коронавирусу, то, скорее всего, незначительно, предполагает Георгий Викулов. Все-таки часть школ и университетов работают дистанционно или готовы переходить на такой режим.

А вот дальнейший рост зарубежных поездок, возможно, выйдет нам боком, если тщательно не контролировать здоровье путешественников по приезде. Ведь в целом по миру сохраняется неблагоприятная эпидобстановка. В понедельник ВОЗ объявила о рекордном приросте зараженных COVID-19: 307 930 случаев за последние сутки.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Могут ли ввести новые ограничения в нашей стране?

- Такие решения принимают органы власти в зависимости от динамики прироста заражений, - поясняет эксперт. - Пока что ситуация выглядит контролируемой и предсказуемой. Если же она начнет выходить из-под контроля, будет стремительный рост заболеваемости, то неизбежно и вынужденно правительство может снова ввести ограничения. В том числе — обязательный и более строгий масочный режим, запрет массовых собраний и другие меры.

Рост заболеваемости начинает вызывать тревогу, если в каждые последующие сутки количество зараженных становится на 10 и более процентов выше, чем накануне. Если же в течение нескольких дней суточный прирост составляет 20%, это уже стремительный скачок заражений, отмечает Георгий Викулов. В такой ситуации не обойтись без принятия серьезных мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Две российских и одна китайская»: Какие вакцины от коронавируса сейчас тестируются на людях в России

Какие разработки оказались самыми перспективными и в чем их особенности, kp.ru рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробнее)