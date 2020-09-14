Жанна Агузарова вернулась из небытия: Выпустила альбом, привыкает к рэпу, приходила в шоу Максима Галкина

Жанна Агузарова теперь не шифруется, она активно участвует в шоубиз-движении и даже ходит по модным Youtube-проектам

Коронавирус и последовавший за ним экономический швах заметно подогрел любовь артистов к публике. Очень многие музыканты, до этой весны сохранявшие режим инкогнито и снисходительно позволявшие себе жить вдали от толпы, вдруг вспомнили, благодаря кому они прославились. И потянулись к народу. Сначала вернулась из Испании Наталья Ветлицкая, одна из самых закрытых певиц на постсоветском пространстве, не раз клявшая родную страну последними словами. Русофобские высказывания из фейсбука звезда предусмотрительно зачистила.

А теперь спустилась из космоса и Жанна Агузарова — 57-летняя королева эпатажа и бывшая солистка группы «Браво» теперь не шифруется, она активно участвует в шоубиз-движении и даже ходит по модным Youtube-проектам. Более того, певица и альбом выпустила — «Королева сансета» — он состоит как из известных треков, так и неизданных ранее композиций.

Новый альбом

Первый за 17 лет альбом (а сольный — так почти за 30 лет) Агузарова назвала «Королева сансета»: видимо, вдохновляясь живописными местами Калифорнии, в которой долгое время жила. В нем — 12 песен. Как популярных («Свободная земля», «Счастье придет»), так и не выходивших прежде — таких 9 штук. Все песни получили довольно свежее прочтение, то есть Агузарова именно работала над альбомом, а не свела старые композиции — и делала это, как уверяет, в лучших студиях Санкт-Петербурга, Москвы, Стокгольма, Лондона и Лос-Анджелеса.

Звонкий вокал Жанны облечен в довольно мягкое, но динамичное техно и электро-поп: очевидно, что певица экспериментировала в поисках современных решений. В бойком «Хале Боп» она уходит в индастриал, из «Радуги» сделала регги, а в «Музыканте» и вовсе переходит на рэп, передавая привет погибшему Децлу («Слышишь, Децл? Победим!»). Звучит слегка комично, но это ведь только начало. Творчество Кирилла Толмацкого она наверняка помнит и без подсказок — Децл гремел в конце 90-х.

Едва ли можно назвать Жанну Хасановну фанаткой хип-хопа и импульсвных речитативов в ассортименте. Вероятнее всего, новые аранжировки и мотивы альбома связаны с продюсерским нюхом артистки — она понимает, что аудиторию хорошо бы попытаться расширить, пусть и путем таких нехитрых манипуляций. В этой же связи Агузарова засветила селфи с Витей АК (Виктор Гостюхин) — рэпером из Свердловской области, который работает с Бастой. Не исключено, что вскоре выйдет совместный трек Жанны и хип-хоп исполнителя. По крайней мере, таким образом вернуть интерес к себе пытаются многие звезды 80-90-х.

Шоу «Музыкалити»

Под крылом творческого сообщества Gazgolder рэпера Басты ведущий Максим Галкин продолжает выпускать в ютубе шоу «Музыкалити», где сталкиваются разные поколения музыкантов, чтобы продемонстрировать недюжинный уровень остроумия и вкуса. Они слушают современные композиции и оценивают их (как правило, довольно забавно). Гостем одной из передач стала Жанна Агузарова, которая соревновалась с Тимой Белорусских.

Жанна была довольно мила, на редкость адекватна и вспоминала, как начала творческий путь

От певицы, заметно преобразившей лицо не без помощи пластических хирургов (губы, лоб и т.д.), ожидали чего угодно — на это, собственно, и рассчитывал Галкин, но она была довольно мила, на редкость адекватна и вспоминала, как начала творческий путь в три года в одном из детских садов Узбекистана, спев песенку «Наманганские яблоки» и станцевав матросский танец. А еще призналась, что больше всего боится Бога и в прошлой жизни была египетской принцессой, дочкой фараона, которая нашла Моисея, выведшего иудейский народ из рабства Египта.

А КТО ЕЩЕ

Забытая, казалось, «ворона» из 90-х — певица Линда — тоже готовит релиз. После разрыва с композитором Максимом Фадеевым, уверенным, что лучшие годы артистки позади, Светлана Гейман не сдается. И концерты дает, и новые песни выпускает одну за другой.

Уже сейчас на музыкальных платформах (iTunes, Яндекс.Музыка, ВК и др.) частично доступен новый релиз Линды с претенциозным названием «ДНК мира». Альбом состоит из 14 треков, и два из них («Недолюбили», «Ты нравишься мне») можно послушать уже сейчас.

Как и Жанна Агузарова, Линда тоже потянулась к актуальным бойцам музыкального фронта, рэперам, и записала совместную композицию с Noize MC.

А еще разродился альбомом эксцентричный Мерилин Мэнсон. В последнее время музыканто особенно активен: сыграл в сериале «Молодой папа», сменил продюсера, стал работать с кантри-композитором и выпустил первую за три года пластинку We Are Chaos («Мы — хаос»). После начала сотрудничества со звездой кантри Шутером Дженнингсом композиции Мэнсона стали более уравновешенными, мелодичными и приятными. С обилием акустической гитары и минимумом фирменных воплей.