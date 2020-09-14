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Пока лингвисты рассказывали про рофл и чил, старушки ловили кринж

На фестивале "Антоновские яблоки" в Коломне специалисты из Института русского языка рассердили слушателей новоязом
Павел САХНОВ
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Многие знают про коломенскую пастилу и калачи, но темой нынешнего фестиваля был шёлк

Многие знают про коломенскую пастилу и калачи, но темой нынешнего фестиваля был шёлк

Фото: предоставлено пресс-службой

"Вспоминается мне ранняя погожая осень", - так начинается рассказ Ивана Бунина. Именно такой погожий денёк выпал в прошедшую субботу, когда я, неожиданно для себя попал в Коломну, на фестиваль "Антоновские яблоки".

Многие знают про коломенскую пастилу и калачи, но темой нынешнего фестиваля был шёлк. Оказывается в Коломне когда-то производили шёлковые ткани, причем, здание шёлковой фабрики купцов Бабаевых сохранилось до сих пор.

По пути в сквер Зайцева, где проходили основные мероприятия, экскурсовод Даша, сотрудница музея "Навигатор", провела нас по улице Савельича. Необычное название улица получила в честь дня города Николая Савельевича Романова, который в голодные времена обеспечил город хлебом. Поскольку фамилия Романова была слегка контрреволюционна, улицу назвали по отчеству.

"Антоновские яблоки" считаются яблочно-литературным фестивалем. Поэтому яблоки и книги были повсюду: лотки книжных издательств органично разместились вдоль тропинок сквера, а по Москве-реке каждый час отправлялся "книжный кораблик".

"Антоновские яблоки" считаются яблочно-литературным фестивалем

"Антоновские яблоки" считаются яблочно-литературным фестивалем

Фото: предоставлено пресс-службой

Фестиваль открыла Фёкла Толстая. Над головой ведущей парил воздушный шар в виде кокона тутового шелкопряда. Праздник продолжили музыканты Геликон-Оперы, исполнив "Кофейную кантату" Баха, написанную композитором в честь открытия первой кофейни в Лейпциге.

На параллельной улице тем временем разыгрывали представления сразу два театра, причем, один - обычный, со сценой, а второй представлял собой что-то вроде игры для двоих: двое зрителей садились друг напротив друга, надевали наушники и разыгрывали историю с помощью фигурок, разложенных на столе.

Мероприятия в Коломенском славятся своей детской составляющей: здесь продают самые лучшие детские книжки и готовят интересные мероприятия для школьников. В этом году меня удивила ярмарка, на которой дети продавали хенмейд. Я очень заинтересовался медовыми коврижками "Кнут и пряник", но, к сожалению, маленькие продавцы не принимали карточек.

В Английском саду с яблонями, привезёнными из Великобритании мастер-класс «Bubble gum, bubble gum и другие традиционные английские игры» сменился интереснейшим телемостом с британской звездой Майклом Морпурго. (Его повесть "Боевой конь" была экранизирована Стивеном Спилбергом). А вот Леонид Клейн, обещавший лекцию о Туве Янссон и Муми-троллях - заболел и не приехал.

Воспользовавшись "окном", я пошел за едой.

В шатрах можно было отведать блюда традиционной русской кухни: густой овсяный кисель, томленую перловую кашу по-петровски, странный напиток тыквейн (правда, его я пробовать не решился). В лотке кафе "Лажечников" заказал котлету от Князя Владимира Одоевского и суп "Жардиньер" из молодых кабачков и с удовольствием пообедал под разговоры про еду, которые целый день не кончались в павильоне "Городской обед".

Тут можно было отведать блюда традиционной русской кухни

Тут можно было отведать блюда традиционной русской кухни

Главным событием основной сцены стало смешное выступление лингвистов на круглом столе "Плетение и хитросплетение слов", посвященном соременному русскому языку. Выступали Ирина Левонтина из Института русского языка супруги Шмелёвы. Пока Ирина Борисовна рассказывала про новояз, употребляя слова "флекс", "чил" и "прочий рофл", бабушки в зрительском зале громко фыркали и ворчали: «неужели нельзя говорить по-русски».

«Лингвисты на сцене рассказывали старушкам про рофл и чил, а старушки ловили кринж», - записал я в блокноте.

Фестиваль закончился поздно вечером, когда музыканты из Collegium Musicum под управлением Олега Романенко, исполнили на реке концерт "Музыка на воде".

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