Ловушки Екатерины Гордон

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В отношении руководителя юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерины Гордон, более известной как теле- и радиоведущая, режиссер, певица и экс-кандидат в президенты, поступили заявление в полицию. Предпринимательница из Пензы Кристина Мельниченко обвиняет ее в возможных мошеннических действиях и, по сути, в присвоении 300 тысяч рублей, которые были выплачены фирме за ведение дела против гадалки.

«Гражданкой подано заявление о возможных мошеннических действиях со стороны организации, оказывающей юридические услуги, - пояснила начальник пресс-службы УМВД России Пензенской области Ольша Евдокимова. – По данному заявлению проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Журналисты ряда информационных агентств и телеканалов провели расследования. Судя по всему, оказанная юристом в вопросе возвращения 2 млн рублей, заключалась исключительно в «освещении проблемы в СМИ», под чем понималось размещение в соцсетях видеоролика и двух постов. В результате лже-целительница не понесла никакого наказания.

«Если бы компания вела себя честно и порядочно, они бы сказали четко и конкретно: Кристина, вот мы по твоему делу можем снять двухминутный ролик, выложить в Instagram информацию, и это будет стоить 300 тысяч. Согласны — подписываем договор, не согласны — до свидания. Такого сказано не было», — рассказывает Кристина Мельниченко в программе «Россия-24».

Предпринимательница уже выиграла у фирмы Гордон суд первой инстанции и готовится продолжать отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ. Еще одна заявительница - Юлия Борисова – тоже подозревает адвоката в противоправных действиях.

«Девушка утверждала, что ее избил певец Павел Кашин и после лечения она пыталась добиться справедливости, - отмечает агентство «Росбалт». - По словам Борисовой, юрист «Гордон и сыновья» забрал у нее документы якобы для проверки, а потом странным образом содержащиеся в них сведения стали известны противоположной стороне».

«Мне хочется посмотреть ей в глаза и спросить - Катя, ты подарила или продала?, - спрашивает Борисова.

Профессиональные юристы отмечают, что речь идет о неоказании необходимой помощи по делам, имеющим судебную перспективу, а также о нарушении профессиональной этики со стороны Екатерины Гордон.

«Они, к сожалению, не сделали ничего, хотя, повторюсь, этот вопрос был решаем и решаем по настоящее время. Я считаю, что это прямое введение в заблуждение своего клиента, потому что, если клиент приходит к юристу, он должен рассчитывать на юридическую помощь", — отмечает адвокат Александр Ларин.

Однако именно помощи дождаться от фирмы «Гордон и сыновья» люди зачастую не могут. И дело даже не в отсутствии должной квалификации, хотя «Россия-24» отмечает, что Екатерина Гордон провалила этим летом экзамен в адвокатской палате Московской области. Скорее всего, скандальная блондинка, по сути, правозащитной деятельностью не занимается. Как говорит адвокат Шота Горгадзе, ее бизнес - «околоюридический».

«Взяв какое-то дело, какую-то работу Екатерина Гордон потом ищет адвокатов, которые за 50% или еще меньшую сумму будут представлять интересы человека, оставляя больше половины у себя", - поясняет юрист журналистам «России-24». Он подчеркивает, что когда обращаются за помощью, тем более с уголовным делом, ждут не того, что «у тебя заберут деньги, а потом откажутся даже выдать квитанцию». По мнению Горгадзе, это «крайне непорядочно и граничит даже с мошенничеством».

«У Кати была другая задача - ей очень хотелось пиара, очень хотелось много денег, ей хотелось быть на всех каналах телевидения», - подтверждает Юлия Борисова. Девушка отметила, что ни разу не видела саму Гордон не в состоянии легкого подпития, юрист опаздывала на все встречи, а после того как получила деньги - глава юридической фирмы вообще перестала выходить с Борисовой на связь.