Сумма материнского капитала в 2021 году в России: На сколько вырастут выплаты

С 15 апреля этого года работа по предоставлению материнского капитала организована таким образом, что молодой матери не нужно подавать заявление Фото: Анастасия Осипова

Маткапитал растет каждый год. Не станет исключением и 2021-й. Как рассказали в министерстве труда и социальной защиты, в следующем году сумма материнского капитала вырастет на 3,7%. Таким образом за рождение первого ребенка семья получит 483 882 рубля, а за второго – 639 432 рубля. Такие цифры прописаны в проекте бюджета Пенсионного фонда.

- При этом если семья получила маткапитал на первого ребенка и потом у нее родился второй малыш, доплата составит 155 550 рублей, - отметили в пресс-службе Минтруда.

Отметим, что Пенсионный фонд остается дефицитным. Исправлять это, как и раньше, будут деньгами из федерального бюджета.

Исходя из прогнозов по рождаемости, чиновники считают, что материнский капитал в следующем году получат порядка 1,2 млн российских семей. Всего же с момента запуска программы деньги от государства получили больше 10 млн родителей. Причем больше 8 млн из них уже получили право распоряжаться выплатами. Самое популярное направление для траты материнского капитала – покупка нового жилья.

- С 15 апреля этого года работа по предоставлению материнского капитала организована таким образом, что молодой матери не нужно подавать заявление. Как только ребенок рождается, соответствующие госструктуры начинают готовить все документы. В таком беззаявительном порядке сертификаты на маткапитал получили уже больше 335 тысяч семей, - рассказала на Всероссийском форуме молодых семей заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.