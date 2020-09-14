О голосовании в Единый день: «Провал оппозиции, как внесистемной, так и традиционной»

Единый день голосования показал провал оппозиции - как внесистемной, так и традиционной Фото: REUTERS

В преддверии Единого дня голосования о предстоящих выборах ходила масса слухов. Часть аналитиков считала, что и явка будет провальной, и оппозиция наберет силу, и на губернаторских выборах не все так однозначно сложится... Политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что «диванные эксперты» оказались посрамлены.

ЯВКА ПОДРОСЛА

- Помните, какой летом был массив прогнозов в разных телеграмм-каналах о том, что власти напрасно в середине лета организуют голосование по поправкам в конституцию? Дескать, лучше бы перенести их на сентябрь и провести вместе с Единым днем, - напоминает Алексей Анатольевич. – Говорили, что вся пост-пандемическая энергия выплеснется в голосовании по поправкам к Конституции, а осенью – 13 сентября – никто на выборы не пойдет. Но на практике мы видим, что это не так.

Более того, если сравнивать с выборами предыдущего электорального цикла, то явка оказалась даже выше. Например, возьмем выборы в Иркутской области. Вчера явка на губернаторских выборах была не высокая – чуть больше 30%, но в 2015 году, когда там победил зюгановец Левченко явка была еще ниже – 28–29%. Это говорит о том, что все эти аналитики непонятно из чего высасывают свою экспертизу…

То же самое можно сказать по остальным регионам. То есть явка традиционная и даже немного выше, чем обычно в тех или иных регионах.

«УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» НЕ ВЫСТРЕЛИЛО

- Много говорилось про «умное голосование» имени товарища Навального. Что оно точно выстрелит во всех регионах и станет большой головной болью для власти, потому что Единый день голосования справедливо рассматривался как генеральная репетиция перед большой федеральной кампанией по выборам в Госдуму 2021 года – ровно через год. Что мы видим? Результат на уровне статистической погрешности: 1-2% или буквально 3 прошедших кандидата в местные парламенты. То есть тоже явно все не так, как прогнозировалось. Одно дело писать всякую ерунду и тиражировать ее умело, так, чтобы из каждого гаджета лилась, и совсем другое на практике получить достаточную поддержку избирателей. Это совершенно разные жанры.

Или, скажем, сколько было разговоров с очень «убедительной» доказательной базой, что в ряде регионов на губернаторских выборах будет обязательно два тура. Дескать, при низкой явке два тура – это серьезный сигнал Кремлю из регионов. Но мы видим, что все врио губернаторов, поддержанные президентом, побеждают в первом туре с очень приличным результатом. Это к тому, что все эти прогнозы, наверное, интересны с точки зрения заполнения пустот в новых медиа и манипулирования повесткой в какой-то момент времени, но к практике они имеют отстраненное отношение.

Единый день голосования прошел в России Фото: REUTERS

ВЫДАЮЩАЯСЯ КОНКУРЕНТНОСТЬ

- Я считаю, что два фактора отличают нынешний Единый день голосования от выборов предыдущих лет. Это первые выборы после пандемии и часть избирательной компании прошла в момент выхода из карантинной истории. Как известно, регионы с разной динамикой выходили из карантина, что наложило отпечаток и на выборную кампанию. Отчасти это объясняет успех партии власти, в том смысле, что в момент пандемии они сконцентрировались на оказании максимальной помощи людям. Партийные бюджеты, которые планировались на праймериз и какие-то предвыборные мероприятия были пущены на помощь людям. Причем, не только финансовую – и на волонтерство. Что отразилось на результате партии.

Следующее обстоятельство – Единый день стал генеральной репетицией для многих партий перед думскими выборами будущего года. Провели тестирование сетей, технологий... Часть кандидатов участвовала в губернаторских выборах не с точки зрения победы в них, а чтобы напомнить о себе, рассчитывая участвовать в выборах в Госдуму на будущий год. Малые и новые партии тоже активно провели компанию в региональные парламенты (по закону если есть представительство хотя бы в одном региональном парламенте, то партии не нужно собирать подписи для регистрации партийного списка для выборов в Госдуму). Интересно получилось. Считаю, что по конкурентности это один из самых выдающихся Единых дней за последние лет 10.

КПРФ НЕ ДЕЛАЕТ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ?

- В заключение скажу, что этот Единый день голосования показал провал оппозиции - как внесистемной, так и традиционной. В некоторых регионах, где, казалось бы, прочные позиции у традиционной оппозиции, они себя показали слабо. На работу над ошибками остается всего несколько месяцев. Я думаю, что активная подготовка к думской кампании начнется сразу после Нового года. Времени мало. И те, кто в состоянии эту работу над провести, очевидно, и поборются за мандаты в Госдуму. А те, кто к этому не готов, а лишь винят всех вокруг, то проиграют. Типа тех же зюгановцев, которые вчера уже заявили, что собираются внести законопроект об отмене трехдневного голосования, которое, между прочим, очень нравится избирателю. Не всегда у человека есть возможность прийти на участок в воскресенье, но это не значит, что он не хочет участвовать в выборах. А трехдневный формат голосования позволяет большему числу граждан принять участие в выборах. И вместо того, чтобы эту новеллу поддержать и с ее учетом выстраивать свою предвыборную кампанию, этот формат голосования решили запретить в старом большевистском духе. Я считаю это серьезной ошибкой с их стороны. Это отразится и на результатах выборов в Госдуму – у них будет еще меньше представительство если будут себя так вести.