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Британский принц Эндрю: из любимчиков - в подозреваемые

Репутацию герцога Йоркского серьезно подорвали подозрения в его причастности к делу миллиардера-педофила Эпштейна
Мария БЕРК
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Эндрю уже отстранили от участия во официальных мероприятиях. Он утратил былое уважение и со стороны дворца, и со стороны простых британцев

Эндрю уже отстранили от участия во официальных мероприятиях. Он утратил былое уважение и со стороны дворца, и со стороны простых британцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США продолжается расследование по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. В 2019 году его арестовали и обвинили в том, что на протяжении многих лет он вовлекал несовершеннолетних девочек в занятие проституцией.

Эпштейн при странных обстоятельствах свел счеты с жизнью в нью-йоркской тюрьме, но следствие продолжается. В СМИ попадают все новые и новые подробности его развратных оргий. И новые имена их участников – сплошь президенты, губернаторы, сенаторы и королевские особы. В числе последних – британский принц Эндрю.

Дружба с Эпштейном, а также свидетельства нимфеток нанесли серьезный удар по репутации как самого принца Эндрю, герцога Йоркского, так и всей британской королевской семьи. Эндрю уже отстранили от участия во официальных мероприятиях. Он утратил былое уважение и со стороны дворца, и со стороны простых британцев.

В США продолжается расследование по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна

В США продолжается расследование по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ СЫН

Он не был долгожданным ребенком. Против рождения третьего ребенка выступал его собственный отец, принц Филипп, герцог Эдинбургский.

После появления на свет Чарльза и Анны, Филипп вдруг стал борцом за экологию и поддерживал политику планирования семьи под девизом «Остановись на двух». Поэтому о появлении третьего ребенка в королевской семье речь не заходила. Ровно до тех пор, пока королева Елизавета не забеременела в очередной раз.

ОЧАРОВАТЕЛЕН, НО ИСПОРЧЕН

Зато Эндрю стали любимым сыном самой королевы. Елизавета II уделяла ему больше времени, чем старшим детям.

- Ребенок очарователен, но обречен быть ужасно испорченным, - то ли в шутку, то ли всерьез написала она как-то своей кузине.

К моменту рождения третьего ребенка Елизавета уже освоилась на престоле и могла в полной мере наслаждаться материнством.

- Эндрю был любимцем своей матери. Но был очень своевольным ребенком. Даже принц Филипп называл его боссом, - констатировал королевский биограф Найджел Коуторн.

С возрастом своенравный характер принца Эндрю становился все более неуправляемым. Гувернантка называла его молодым бесом, а сокурсники - хвастуном и забиякой. У мальчика был неограниченный доступ ко всевозможным развлечениям.

В силу своего статуса и природного обаяния Эндрю пользовался большой популярностью у юных британок. Поэтому очень скоро молодой герцог Йоркский прослыл дамским угодником, а его многочисленных пассий так и называли - «гаремом Энди».

Довольно долго к Эндрю и его старшему брату, наследнику престола принцу Чарльзу во дворце относились с одинаковым пиететом. Но ровно до тех пор, пока в семье старшего брата не появились дети. Равенство обеспечивала сама история: в ХХ веке британская корона дважды доставалась герцогам Йоркским, а не принцам Уэльским.

Эндрю стал любимым сыном самой королевы. Елизавета II уделяла ему больше времени, чем старшим детям

Эндрю стал любимым сыном самой королевы. Елизавета II уделяла ему больше времени, чем старшим детям

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЮБИТЕЛИ ГЛУПЫХ ШУТОЧЕК

Многие гадали, кто же сможет завладеть сердцем своенравного принца? Никто и не предполагал, что он влюбится в Сару Фергюсон.

Формально они были знакомы с детства, изредка встречаясь на разного рода мероприятиях. Но серьезные отношения начались после того, как их, повзрослевших заново познакомила принцесса Диана, которая росла вместе с рыжеволосой Сарой. С первой встречи стало понятно, что эти «шумные любители глупых шуток» созданы друг для друга.

Дурашливую и непосредственную Сару в чопорном Виндзорском дворце называли глотком свежего воздуха. До помолвки и свадьбы она стала любимицей дворца, после обручения и венчания – всего королевства.

Сара всегда была весела, общительна, ей были чужды обиды и плохое настроение. Даже принц Чарльз попрекал Диану, восклицая: «Неужели ты не можешь быть такой, как Сара?!».

Но через каких-то два года после свадьбы популярность герцога и герцогини Йоркских сошла на нет. Сару стали обвинять в том, что она выглядит ужасно. «Природный шарм Сары, который всем так нравился поначалу, стал восприниматься как простоватый и неуместный», - полагает историк Анна Уайтлок.

БРАТ СВОЕГО БРАТА

В девяностые оба королевских отпрыска мужского пола – принцы Чарльз и Эндрю – пустились во все тяжкие. Герцог Йоркский менял любовниц, принц Уэльский возобновил романтические отношения со своей первой любовью Камиллой Паркер-Боулз.

В 1992 году братья разъехались со своими женами - Сарой и Дианой. А в 1996 году развелись. Браки не спасли даже дети. У Чарльза - двое сыновей Уильям и Гарри, у Эндрю - две дочери - Беатрис и Евгения.

Сару оставили титул герцогини, но назначили крохотные отступные. Новая жизнь у нее не задалась: она погрязла в долгах. И чтобы хоть как-то спасти положение, на время отправилась в Штаты, где пробовала свои силы в сфере рекламы.

Кстати, несмотря на развод, Сара и Эндрю сегодня продолжают жить вместе. Даже коронавирусный карантин они соблюдали под одной крышей. Сара всячески поддерживает и защищает бывшего мужа после разразившегося скандала с Эпштейном.

ЛЮБИТЕЛЬ ЖЕНСКИХ НОЖЕК

С американским финансистом Эпштейном принца Эндрю познакомила его давняя знакомая Гислейн Максвелл, дочь британского медиамагната. Британские и американские таблоиды теперь пестрят подробностями того, как принц наведывался в особняк миллиардера и развлекался с его девочками.

Как признается Вирджиния Робертс, которая в 16-летнем возрасте попала в сексуальное рабство к Эпштейну, принц Эндрю испытывал особое влечение к девичьим ножкам:

- Нетрудно было его возбудить. Как-то мы удалились в спальню, и это были самые долгие 10 минут в моей жизни. Несколько мгновений спустя, без какой-либо эмоциональной привязанности ко мне он взорвался в экстазе, оставив меня затем наедине с чувством полного смятения. Как бы я ни радовалась тому, что доставила ему удовольствие, я поняла, что никогда не стану для него чем-то большим, нежели музой, - призналась Вирджиния.

Кроме того, Эндрю возбуждало, когда Робертс играла с куклой, являвшейся уменьшенной копией самого принца.

На днях были опубликованы еще несколько признаний девушек, которых Эпштейн принуждал вступать в сексуальную связь с герцогом Йоркским. Правда, на тот момент они уже были совершеннолетними.

Репутацию герцога Йоркского серьезно подорвали подозрения в его причастности к делу миллиардера-педофила

Репутацию герцога Йоркского серьезно подорвали подозрения в его причастности к делу миллиардера-педофила

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЕЗ КОЛОКОЛОВ

Какое-то время герцог Йоркский отрицал какую-либо причастность к сексуальному скандалу по делу Эпштейна. Он продолжил защищать себя и в интервью ВВС, в котором не осудил поступков Эпштейна и не посочувствовал пострадавшим девушкам. Но всеобщее возмущение вызвало другое - принц заявил, что не жалеет о дружбе с миллиардером, «который многому ему научил».

От этого интервью Эндрю все отговаривали, и оно лишь усугубило ситуацию - репутация принца трещала по швам. Поговаривают, что после этого Чарльз позвонил Елизавете II и потребовал, чтобы она немедленно отстранила брата от дворцовых обязанностей. Королеве, всякий раз прощавшей нерадивого сына, пришлось согласиться с этим ради сохранения репутации монархии.

Сейчас принцу Эндрю грозит допрос, на который его настойчиво приглашает ФБР. Американские правоохранители уже обратились к британским властям с соответствующим запросом. Формально Скотланд-Ярд подтвердил готовность оказать коллегам из США необходимую помощь, но вряд ли британцы сдадут особу королевских кровей, имеющую среди прочего иммунитет от судебных преследований.

Пока в Букингемском дворце всячески подчеркивают свое негативное отношение к происходящему. И даже идут на нарушение вековых традиций. Так, стало известно, что в день рождения Эндрю колокола Вестминстерского аббатства не будут звонить.

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