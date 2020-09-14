Британский принц Эндрю: из любимчиков - в подозреваемые

Эндрю уже отстранили от участия во официальных мероприятиях. Он утратил былое уважение и со стороны дворца, и со стороны простых британцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США продолжается расследование по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. В 2019 году его арестовали и обвинили в том, что на протяжении многих лет он вовлекал несовершеннолетних девочек в занятие проституцией.

Эпштейн при странных обстоятельствах свел счеты с жизнью в нью-йоркской тюрьме, но следствие продолжается. В СМИ попадают все новые и новые подробности его развратных оргий. И новые имена их участников – сплошь президенты, губернаторы, сенаторы и королевские особы. В числе последних – британский принц Эндрю.

Дружба с Эпштейном, а также свидетельства нимфеток нанесли серьезный удар по репутации как самого принца Эндрю, герцога Йоркского, так и всей британской королевской семьи. Эндрю уже отстранили от участия во официальных мероприятиях. Он утратил былое уважение и со стороны дворца, и со стороны простых британцев.

В США продолжается расследование по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ СЫН

Он не был долгожданным ребенком. Против рождения третьего ребенка выступал его собственный отец, принц Филипп, герцог Эдинбургский.

После появления на свет Чарльза и Анны, Филипп вдруг стал борцом за экологию и поддерживал политику планирования семьи под девизом «Остановись на двух». Поэтому о появлении третьего ребенка в королевской семье речь не заходила. Ровно до тех пор, пока королева Елизавета не забеременела в очередной раз.

ОЧАРОВАТЕЛЕН, НО ИСПОРЧЕН

Зато Эндрю стали любимым сыном самой королевы. Елизавета II уделяла ему больше времени, чем старшим детям.

- Ребенок очарователен, но обречен быть ужасно испорченным, - то ли в шутку, то ли всерьез написала она как-то своей кузине.

К моменту рождения третьего ребенка Елизавета уже освоилась на престоле и могла в полной мере наслаждаться материнством.

- Эндрю был любимцем своей матери. Но был очень своевольным ребенком. Даже принц Филипп называл его боссом, - констатировал королевский биограф Найджел Коуторн.

С возрастом своенравный характер принца Эндрю становился все более неуправляемым. Гувернантка называла его молодым бесом, а сокурсники - хвастуном и забиякой. У мальчика был неограниченный доступ ко всевозможным развлечениям.

В силу своего статуса и природного обаяния Эндрю пользовался большой популярностью у юных британок. Поэтому очень скоро молодой герцог Йоркский прослыл дамским угодником, а его многочисленных пассий так и называли - «гаремом Энди».

Довольно долго к Эндрю и его старшему брату, наследнику престола принцу Чарльзу во дворце относились с одинаковым пиететом. Но ровно до тех пор, пока в семье старшего брата не появились дети. Равенство обеспечивала сама история: в ХХ веке британская корона дважды доставалась герцогам Йоркским, а не принцам Уэльским.

Эндрю стал любимым сыном самой королевы. Елизавета II уделяла ему больше времени, чем старшим детям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЮБИТЕЛИ ГЛУПЫХ ШУТОЧЕК

Многие гадали, кто же сможет завладеть сердцем своенравного принца? Никто и не предполагал, что он влюбится в Сару Фергюсон.

Формально они были знакомы с детства, изредка встречаясь на разного рода мероприятиях. Но серьезные отношения начались после того, как их, повзрослевших заново познакомила принцесса Диана, которая росла вместе с рыжеволосой Сарой. С первой встречи стало понятно, что эти «шумные любители глупых шуток» созданы друг для друга.

Дурашливую и непосредственную Сару в чопорном Виндзорском дворце называли глотком свежего воздуха. До помолвки и свадьбы она стала любимицей дворца, после обручения и венчания – всего королевства.

Сара всегда была весела, общительна, ей были чужды обиды и плохое настроение. Даже принц Чарльз попрекал Диану, восклицая: «Неужели ты не можешь быть такой, как Сара?!».

Но через каких-то два года после свадьбы популярность герцога и герцогини Йоркских сошла на нет. Сару стали обвинять в том, что она выглядит ужасно. «Природный шарм Сары, который всем так нравился поначалу, стал восприниматься как простоватый и неуместный», - полагает историк Анна Уайтлок.

БРАТ СВОЕГО БРАТА

В девяностые оба королевских отпрыска мужского пола – принцы Чарльз и Эндрю – пустились во все тяжкие. Герцог Йоркский менял любовниц, принц Уэльский возобновил романтические отношения со своей первой любовью Камиллой Паркер-Боулз.

В 1992 году братья разъехались со своими женами - Сарой и Дианой. А в 1996 году развелись. Браки не спасли даже дети. У Чарльза - двое сыновей Уильям и Гарри, у Эндрю - две дочери - Беатрис и Евгения.

Сару оставили титул герцогини, но назначили крохотные отступные. Новая жизнь у нее не задалась: она погрязла в долгах. И чтобы хоть как-то спасти положение, на время отправилась в Штаты, где пробовала свои силы в сфере рекламы.

Кстати, несмотря на развод, Сара и Эндрю сегодня продолжают жить вместе. Даже коронавирусный карантин они соблюдали под одной крышей. Сара всячески поддерживает и защищает бывшего мужа после разразившегося скандала с Эпштейном.

ЛЮБИТЕЛЬ ЖЕНСКИХ НОЖЕК

С американским финансистом Эпштейном принца Эндрю познакомила его давняя знакомая Гислейн Максвелл, дочь британского медиамагната. Британские и американские таблоиды теперь пестрят подробностями того, как принц наведывался в особняк миллиардера и развлекался с его девочками.

Как признается Вирджиния Робертс, которая в 16-летнем возрасте попала в сексуальное рабство к Эпштейну, принц Эндрю испытывал особое влечение к девичьим ножкам:

- Нетрудно было его возбудить. Как-то мы удалились в спальню, и это были самые долгие 10 минут в моей жизни. Несколько мгновений спустя, без какой-либо эмоциональной привязанности ко мне он взорвался в экстазе, оставив меня затем наедине с чувством полного смятения. Как бы я ни радовалась тому, что доставила ему удовольствие, я поняла, что никогда не стану для него чем-то большим, нежели музой, - призналась Вирджиния.

Кроме того, Эндрю возбуждало, когда Робертс играла с куклой, являвшейся уменьшенной копией самого принца.

На днях были опубликованы еще несколько признаний девушек, которых Эпштейн принуждал вступать в сексуальную связь с герцогом Йоркским. Правда, на тот момент они уже были совершеннолетними.

Репутацию герцога Йоркского серьезно подорвали подозрения в его причастности к делу миллиардера-педофила Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЕЗ КОЛОКОЛОВ

Какое-то время герцог Йоркский отрицал какую-либо причастность к сексуальному скандалу по делу Эпштейна. Он продолжил защищать себя и в интервью ВВС, в котором не осудил поступков Эпштейна и не посочувствовал пострадавшим девушкам. Но всеобщее возмущение вызвало другое - принц заявил, что не жалеет о дружбе с миллиардером, «который многому ему научил».

От этого интервью Эндрю все отговаривали, и оно лишь усугубило ситуацию - репутация принца трещала по швам. Поговаривают, что после этого Чарльз позвонил Елизавете II и потребовал, чтобы она немедленно отстранила брата от дворцовых обязанностей. Королеве, всякий раз прощавшей нерадивого сына, пришлось согласиться с этим ради сохранения репутации монархии.

Сейчас принцу Эндрю грозит допрос, на который его настойчиво приглашает ФБР. Американские правоохранители уже обратились к британским властям с соответствующим запросом. Формально Скотланд-Ярд подтвердил готовность оказать коллегам из США необходимую помощь, но вряд ли британцы сдадут особу королевских кровей, имеющую среди прочего иммунитет от судебных преследований.

Пока в Букингемском дворце всячески подчеркивают свое негативное отношение к происходящему. И даже идут на нарушение вековых традиций. Так, стало известно, что в день рождения Эндрю колокола Вестминстерского аббатства не будут звонить.