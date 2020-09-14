«Хитрая задумка!»: Доктор Мясников рассказал, чем мог отравиться Навальный

Человек был достаточно долго в коме, поддерживался искусственно, а это говорит о том, что он не мог сам дышать Фото: REUTERS

Оппозиционера Алексея Навального уже отключили от аппарата ИВЛ. . Но! Никто не отменяет обвинений в адрес России. Якобы наши спецслужбы отравили ядом «Новичок». Так что случилось с оппозиционером? Об этом kp.ru рассказал известный доктор Александр Мясников.

НАВАЛЬНЫЙ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ. О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?

Мясников: Человек был достаточно долго в коме, поддерживался искусственно, а это говорит о том, что он не мог сам дышать. За него дышал аппарат. Поэтому его как бы гасили, чтобы он не боролся с аппаратом. Понятно, что у него все нормализовалось, он начал сам дышать, поэтому ему перестали давать седативные препараты, вывели из этой комы. Да, мы не знаем последствия. Говорят, стал соображать… Все это идет стандартным путем человека, перенесшего какое-то тяжелое заболевание. Это может быть при травме, при менингитах. Стандартная кома независимо от того, чем она вызвана.

Александр Мясников. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

МОГ ЛИ БЫТЬ ЯД?

Мясников: Если мы идем ретроспективно к «Новичку» и боевым отравляющим веществам, понимаете, говорить про «Новичок» - это оскорбительно для моего интеллекта. Это слишком тонкий юмор – травить всех именно «Новичком». И второе. Боевые отравляющие вещества и кто-то выживший? Это несовместимо с определением. Поэтому тут логика хромает.

КАК МОГЛИ ЛЕЧИТЬ ВРАЧИ?

Мясников: Допустим, у нас такая ситуация. Вот поступает ко мне в больницу человек с симптомами, как у него, вот этой блокировки холинэстеразы. Это бывает очень часто. В мире таких случаев по несколько миллионов в году. Почему? Потому что эти блокаторы холинэстеразы – это, я уже не говорю, что есть в таблетках, так сказать, для дефицита внимания, улучшения памяти принимают, но вот все это органофасфаты, все удобрения. Я к тому, что клинические случаи достаточно хорошо описаны. В одной Америке в год умирают от таких ком, связанных с антихолинэстеразным действием 18 тысяч человек в год.

Допустим, поступает к нам один такой больной. Один из 18 тысяч погибших в Америке, а по миру их там намного больше. Потому что люди хватают немытые фрукты. К примеру. Я просто к тому, что очень хорошо известна клиника, она описана, ее знает любой врач. Суженные зрачки, боли в животе, нитевидный пульс, недержание мочи и так далее. Потоотделение обильное. Это мы ее учим в институте.

Я бы точно не думал боевое отравляющее вещество. Умышленное отравление? Ради Бога, почему нет? Но это надо тогда выяснять. Чем? А что это за боевое отравляющее вещество, которое никого не убивает? Смотрите, травили Скрипалей, теперь этого. Может тут какая-то хитрая задумка, потому что если оно не убивает, то это не боевое и не отравляющее. Непонятно, если человека хотят убить, его убивают. И не одного человека, а всех окружающих, оно для того и создано.

МОГ НАВАЛЬНЫЙ ОТРАВИТЬСЯ САМ?

Мясников: Во-первых, принимать лекарства для улучшения памяти, которое обладает точно таким же эффектом. Допустим, передозировать. Я не думаю, что он сидел и ел органофосфаты – удобрения. Может, он каких-то грибов съел, самогоном запил. Мы же не знаем, что он ел и как. Даже если это в быту хотели отравить чем-то, подобным веществом, человек бы умер.

Немецкие врачи сообщают, что блогер уже идет на поправку Фото: REUTERS

МОЖНО ЛИ ЭТО РАССЛЕДОВАТЬ?

Мясников: Я, например, за то, чтобы завели уголовное дело. И начали расследовать. Нам говорят, что нет юридических оснований. Все-таки есть подозрение на отравление. Российский гражданин. Надо понимать, кто. Мы же понимаем, что не власть, тогда кто? Сам отравился? Давайте найдем, опросим, поднимем фотосъемку, посмотрим его окружение. Этот вопрос надо как-то закрывать, нельзя его вечно держать открытым. И я, кстати, не очень понимаю, почему мы тянем. Мы много чего можем найти. У нас хорошие органы, давайте найдем. Это в наших силах.

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