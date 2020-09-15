Коронавирус в России, последние новости на 15 сентября 2020 года: «Вектор» рассказал о реакции добровольцев на повторную вакцинацию

В ноябре этого года будет выпущена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции центра «Вектор» Фото: Мария ЛЕНЦ

В России продолжается пандемия коронавируса. Публикуем последние новости о борьбе с инфекционным заболеванием на 15 сентября 2020 года.

Одиннадцатый день подряд на территории РФ врачи фиксируют более пяти тысяч новых зараженных коронавирусом: за минувшие сутки заболели еще 5 509 человек. Вместе с тем, прошли успешное лечение и полностью выздоровели 2 475 пациентов, у которых был подтвержден Covid-19, из них 824 человека – в Москве. Умерли от болезни и осложнений после коронавируса 57 пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 18 635 человек, вылечились 878 700.

Более 250 жителей российской столицы за последние пять дней сделали себе прививку от коронавируса от отечественных разработчиков. Оперативный штаб сообщает, что большинство пациентов чувствует себя отлично, у них нет никаких симптомов и недомоганий.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что ситуация с заболеваемость в стране стабильная. Небольшой рост количества заражений коронавирусом в некоторых регионах он объяснил возвращением домой отпускников.

Тем временем, уже в ноябре этого года будет выпущена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции центра «Вектор» – вторая после «Спутника V» перспективная вакцина от российских разработчиков. Эту партию выпустят для расширенных клинических исследований после регистрации препарата. Вакцину уже вводили добровольцам: лишь шесть из сотни участников испытаний после повторной вакцинации пожаловались на болезненные ощущения в месте укола, но даже их состояние в норме.

Кстати, министерство здравоохранения также напомнило, что вакцинация от коронавируса в России будет абсолютно добровольной. При этом специалисты ведомства отметили, что вакцинация людей из группы риска, в частности медиков – это важный и эффективный инструмент защиты населения.

Правительство России решило продлить стимулирующие выплаты врачам, которые лечат зараженных коронавирусом пациентов. Доплаты медики будут получать и в сентябре этого года.