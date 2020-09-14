Мария Аронова сыграет неожиданную роль в спектакле "Мертвые души"

Худрук театра Римас Туминас Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Начали с открытия памятника Евгению Богратионовичу Вахтангову у главного входа в театр на Арбате.

Оказывается, был и президентский Указ и распоряжение мэра Москвы о праздновании столетия легендарной труппы, была одобрена и скульптурная композиция. Но театр решил: дань памяти отцу-основателю должно отдать не только опираясь на поддержку государства, но из собственных средств. Что заработали ученики вахтанговской школы, то и потратили на памятник своему учителю. На все про все от старта до установки монумента ушло около 25 миллионов рублей. В центре скульптурной композиции – молодой Вахтангов, у которого основные свершения еще впереди. За его спиной театральный занавес, по нему высечены 100 (по количеству лет) названий спектаклей, сделавших славу легендарному театру. Скульптора работы Александра Рукавишникова.

После мемориальной части перешли к практической. Народная артистка России Ирина Купченко получила награду за то, что полвека служит вахтанговской сцене. Агнесса Петерсон служит 60 лет. По 40 лет здесь работают Сергей Маковецкий и Владимир Симонов. Кстати, Симонов не смог прийти на сбор труппы – у него пневмония… Ольгу Тумайкину наградили за 25 лет служения театру.

Памятник Евгению Вахтангову Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Как сказал директор театра Кирилл Крок, пандемия коронавируса сыграла им только на руку. Ковид помог надолго запустить строителей в здание. В марте перестали давать спектакли, поэтому за полгода удалось осуществить модернизацию оборудования Основной сцены: свет, звук, штанкетный подъем… Тот ремонт, который другие театры делают за 2-3 года, вахтанговцы успели за время пандемии. В конце сентября появится новый сайт.

Пока артисты находились на самоизоляции и не работали, их зарплаты не уменьшились. На случай ЧС еще до пандемии был создан «резервный фонд», заработанный игрой на сцене.

Василий Лановой в маске Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Из ближайших премьер – «Соломенная шляпка» в постановке Михаила Цитриняка. Премьера запланирована на 6 октября. В спектакле заняты: Леонид Бичевин, Александр Олешко, Нонна Гришаева, Лидия Вележева, Марина Есипенко…

Режиссер Уланбек Баялиев продолжит прерванные карантином репетиции спектакля по пьесе Фридриха Дюрренматта «Ромул Великий». В главной роли – Владимир Симонов. Пока же все ждут, когда Симонов выздоровеет, отсидит положенный карантин и возобновит репетиции. Спектакль запланирован на конец ноября.

Юрий Шлыков, на которого недавно напали на улице грузчики, когда он попросил их убрать за собой мусор Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сейчас такое время, что наверняка назвать дату премьеры невозможно. В конце минувшей недели в Российском молодежном театре (в РАМТе) отменили показ спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова, так как у исполнителя главной роли Евгения Редько был диагностирован коронавирус. Режиссер Юрий Бутусов тоже теперь находится в изоляции и не может приступить к репетициям в театре им.Вахтангова. Вот такая выстраивается цепочка взаимосвязей. Когда Бутусов вылечится и пройдет карантин, тогда приступит к работе над спектаклем «Заговор чувств» по Юрию Олеше. Кстати, советский писатель сделал оригинальную инсценировку своего романа «Зависть» специально для вахтанговцев.

Один из самых крепких современных театральных режиссеров Владимир Иванов начнет репетировать «Мертвые души» с участием Марии Ароновой. Пока держится в секрете, какую роль будет играть актриса. Владимир Владимирович сам сделал инсценировку поэмы Гоголя.

Лидия Вележева Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Режиссер Ольга Субботина тоже написала инсценировку романа Соммерсета Моэма «Театр». Ася Князева приступит к работе над документальным (на основе архивов, дневников, писем) спектаклем «С художника спросится!» - об учителе и духовном наставнике Евгения Вахтангова Леопольде Сулержицком. Катерина Симонова поставит на Симоновской сцене пьесу Алексея Арбузова «Сказки старого Арбата».

А чем занят маэстро – худрук театра Римас Туминас?

- Меня почти на полгода закрыли на хуторе в Литве. Занимался своими плантациями, растениями. В какой-то момент я вдруг понял, что театр мне не нужен, - смеется Римас Вадимович, рассказывает, как он провел самоизоляцию. - По итогам сезона я получил приз за самую ухоженную и красивую усадьбу.

Но шутки шутками, Туминас, конечно, свою жизнь заботами об огороде и саде, не ограничит. Он продолжит прерванную работу над спектаклем по роману Льва Толстого «Война и мир».