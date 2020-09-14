«Он уже встает с койки!»:Навального отключили от аппарата ИВЛ

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких. Он становится все более подвижным Фото: REUTERS

ВСТАЕТ НА НОГИ

Блогер Алексей Навальный уже оправился после аппарата искусственной вентиляции легких, встает с больничной койки и даже ходит по своей палате. Об этом журналистам рассказали немецкие врачи клиники Шарите.

- Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких. Он становится все более подвижным и уже может время от времени вставать с больничной койки, - передают сотрудники клиники.

В пресс-службе отметили, что данные о здоровье оппозиционера разглашают с разрешения его жены Юлии.

И тут возникает логичный вопрос. А как Навальный смог оправиться после отравления боевым ядом «Новичок»? Ведь капля этого смертельного оружия способна выкосить целую роту солдат. По масштабу поражения «Новичок» сравнивают с атомной бомбой. Ответственность за это «отравление» Запад пытается переложить на Россию. В адрес Москвы уже звучат угрозы новых санкций.

В ответ омские врачи, которые спасали Навального в первые дни в реанимации, уверенно заявляют: никакого отравления не было. И подтверждение этому — анализы крови и мочи, которые медики сразу взяли у блогера.

ЖЕРТВА ПО ТЕХНОЛОГИЯМ МАЙДАНА

По мнению политолога и бывшего сотрудника спецслужб Сергея Карнаухова, никакого «Новичка» не было и в помине. Все это пиар-провокация, которую разыгрывают против Москвы зарубежные спецслужбы. Это попытка создать новую «сакральную жертву», чтобы подготовить почву для "цветной" революции.

- Появление в истории с Навальным Марии Константиновны Певчих, 1987 года рождения, конечно, сильно усложняет всю картину и наконец-то присутствие западных спецслужб становится не мифическим, а явным, - сказал «КП» Карнаухов. - Это, конечно, позволяет уже выдвигать более сложные версии произошедшего, главная из которых, конечно, это искусственное введение Алексея Навального в это критическое состояние, которое нужно для того, чтобы использовать его как сакральную жертву. Ну, чтобы сделать Алексея Навального продуктом уже не только внутреннего потребления, но и в первую очередь узнаваемым внешне брендом, с которым можно будет работать на внешнем контуре, как с Тихановской, как с Хуаном Гуайдо, как работали с «отравлением» Ющенко, и вот теперь появится новый персонаж - Алексей Навальный.

По мнению эксперта, такие же технологии отрабатывали во время украинского майдана.

- И надо сказать, что здесь ничего нового мы не видим. Вспомните события на Украине, когда после того, как майдан забуксовал, потребовалось что-то, что объединит протестующих, и тогда появились снайперы, которые просто начали убивать людей в толпе и появилась «небесная сотня». Все хорошо понимают, что градус напряжения надо чем-то поддерживать. Вокруг чего-то объединять. И отравление Навального в данном случае играет именно эту роль. Абсолютно технология такая же, как мы ее видели с вами на Украине. - отметил Карнаухов.

По данным Карнаухова, у спецслужб есть сведения, что на Западе уже много лет прорабатывали вариант обострения политической ситуации в России и вокруг нее путем принесения кого-то из лидеров оппозиции в жертву. Причем, сами лидеры оппозиции, узнав об этих планах, пытались убедить западных кураторов, что будет эффективнее принести в жертву группу рядовых оппозиционеров. Например, в ходе митинга. Но в ближайшее время крупных акций протеста в России не планировалось. А «сакральная жертва» понадобилась срочно. На Западе посчитали, что протесты в Белоруссии могли бы перекинуться на Россию. И спусковым крючком мог бы стать Единый день голосования. Но план не сработал. Теперь речь идет о монетизации «сакральной жертвы» Навального во внешнее давление на Россию - чтоб она не могла активно влиять на Белоруссию, а заодно - похоронить ее проект «Северного потока-2». И немецкие власти тут используются «втемную» британскими и американскими спецслужбами.

- Я хочу сказать, что для людей, которые осуществляют спецоперации против России на Западе, убить одного, убить десятерых, убить сотни - ничего не стоит. Это мясорубы, которые идут на многое ради достижения геополитических целей, - считает Карнаухов. - Поэтому убийство, например, какого-нибудь оппозиционера в России для западных служб - это задача, не стоящая ничего.

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