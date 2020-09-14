Путин и Лукашенко почти пять часов обсуждали конституционную реформу и подъем экономики

Возможно, у разговора Путина и Лукашенко и была какая-то подводная, невидимая постороннему глазу часть, но о ней говорить никто не будет
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Переговоры президентов России и Белоруссии в Сочи длились четыре с половиной часа. И чтобы рассказать журналистам об их итогах пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков собрал специальную телефонную конференцию.
И уже после первых его слов стало ясно - если кто-то ждал от этих переговоров сенсаций, то напрасно. Возможно, у разговора Путина и Лукашенко и была какая-то подводная, невидимая постороннему глазу часть, но о ней говорить никто не будет.
Дмитрий Песков рассказал о том, что Путин еще раз поддержал своего белорусского коллегу на фоне происходящих в стране протестов. И на вопрос «Не считают ли в Кремле, что Лукашенко не хватает легитимности?» ответил прямо:
- Александр Григорьевич - легитимный президент республики Беларусь и визави президента Путина по международным отношениям.
В целом же переговоры шли в двух плоскостях - политической и экономической. В первой речь шла о конституционной реформе, которая будет проведена в ближайшее время в Белоруссии и которую в России поддерживают. Во второй - об экономическом взаимодействии, возвращении товарооборота, создании связей не только по государственным линиям, но и непосредственно между предприятиями. То есть вместо ярких заявлений об объединении, слиянии и поглощении, президенты занялись довольно скучными конкретными субстанциями.
ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО
- Беседа была долгой, конструктивной и насыщенной по содержанию.
- Опасений, что кредит в 1,5 миллиарда долларов не вернется, нет. Он предоставляется не Лукашенко, а Белоруссии как братской нам стране.
- Оба президента условились поручить подготовить восстановление транспортного сообщения.
- Лукашенко подтвердил намерение запустить изменения в Конституцию. Путин поддержал проведение конституционной реформы.
- Путин обратил внимание, что все российские военные после завершения учений в Белоруссии будут возвращены к местам дислокации.
- Обсуждались вопросы поставок нефти и газа, итог обсуждения конструктивный.
- Договорились о продолжении контактов и подготовке к форуму регионов двух стран в конце сентября.
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