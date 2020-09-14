Путин и Лукашенко почти пять часов обсуждали конституционную реформу и подъем экономики

Возможно, у разговора Путина и Лукашенко и была какая-то подводная, невидимая постороннему глазу часть, но о ней говорить никто не будет Фото: REUTERS

Переговоры президентов России и Белоруссии в Сочи длились четыре с половиной часа. И чтобы рассказать журналистам об их итогах пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков собрал специальную телефонную конференцию.

И уже после первых его слов стало ясно - если кто-то ждал от этих переговоров сенсаций, то напрасно. Возможно, у разговора Путина и Лукашенко и была какая-то подводная, невидимая постороннему глазу часть, но о ней говорить никто не будет.

Дмитрий Песков рассказал о том, что Путин еще раз поддержал своего белорусского коллегу на фоне происходящих в стране протестов. И на вопрос «Не считают ли в Кремле, что Лукашенко не хватает легитимности?» ответил прямо:

- Александр Григорьевич - легитимный президент республики Беларусь и визави президента Путина по международным отношениям.

В целом же переговоры шли в двух плоскостях - политической и экономической. В первой речь шла о конституционной реформе, которая будет проведена в ближайшее время в Белоруссии и которую в России поддерживают. Во второй - об экономическом взаимодействии, возвращении товарооборота, создании связей не только по государственным линиям, но и непосредственно между предприятиями. То есть вместо ярких заявлений об объединении, слиянии и поглощении, президенты занялись довольно скучными конкретными субстанциями.

ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ ПУТИНА И ЛУКАШЕНКО

- Беседа была долгой, конструктивной и насыщенной по содержанию.

- Опасений, что кредит в 1,5 миллиарда долларов не вернется, нет. Он предоставляется не Лукашенко, а Белоруссии как братской нам стране.

- Оба президента условились поручить подготовить восстановление транспортного сообщения.

- Лукашенко подтвердил намерение запустить изменения в Конституцию. Путин поддержал проведение конституционной реформы.

- Путин обратил внимание, что все российские военные после завершения учений в Белоруссии будут возвращены к местам дислокации.

- Обсуждались вопросы поставок нефти и газа, итог обсуждения конструктивный.

- Договорились о продолжении контактов и подготовке к форуму регионов двух стран в конце сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тихановская высказалась о встрече Путина и Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции заранее не признала итоги встречи двух президентов (подробности)