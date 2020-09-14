Глава Смоленской области Александр Островский: Темпы своей работы на посту губернатора я снижать не собираюсь

Губернатор Смоленской области Алексей Островский и наш обозреватель Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 13 сентября, в России прошел Единый день голосования. Действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский на этих выборах набрал 56,54% голосов. Обозреватель kp.ru позвонил политику, экс-журналисту «Вечерней Москвы» и коллеге, с которым более четверти века назад вместе с работал в газете, чтобы обсудить его очередную победу в избирательной гонке.

- ...Леш, привет! Утром звонил, хотел тебя поздравить с переизбранием на пост главы Смоленской области. А ты чего-то не отвечал. Или совещался, или спал?

- Я проводил совещание. Всю ночь был в рабочем кабинете, контролировал подсчет голосов. Был на связи с руководителями силового блока региона, с председателем областной избирательной комиссии. Это обычная практика во время избирательной кампании.

- Все прошло -, слава Богу?

- Я благодарен смолянам, которые доверили мне работать еще один период полномочий. Буду трудиться в интересах всех смолян. Буду делать все для улучшения благосостояния жителей нашей замечательной героической области.

- Шеф тебя уже поздравил? Ты же у нас представитель ЛДПР. Я имею в виду - Владимира Жириновского.

- Он лидер партии, членом которой я являюсь уже почти 26 лет. У него - вся страна. Партия участвовала и в выборах губернаторов, - членов заксобраний. Жириновскому точно было чем сегодня заняться, не отвлекаясь на такие звонки, о которых спрашиваешь ты. Это нормально.

Я чувствую поддержку лидера партии. А начальником для меня является президента Российской Федерации, я – президентская номенклатура.

- Объясню, почему журналист и его собеседник на «ты». До 1993-го мы с Лешей работали в одной газете. Леша – фотокором, я – обозревателем и зав. отделом газеты «Вечерний клуб». Это ночной выпуск «Вечерней Москвы».

- Все так и есть.

- Отработав восемь с половиной лет губернатором, ты наконец вернешься - хотя бы как внештатный автор - к своей первой специальности? Может, снова начнешь делать блестящие снимки?

- Спасибо за добрые слова об этом периоде моей работы. Но мне есть чем заниматься и чем наполнять свое рабочее и нерабочее время.

К сожалению, на фотографию времени не хватает. Темпы своей работы на посту губернатора я снижать не собираюсь.

- Самая главная твоя задача какая?

- Улучшение социального самочувствия жителей региона. Чтобы все заметили улучшение своей жизни. Нужно привлекать внебюджетные инвестиции, повышать налогооблагаемую базу, чтобы не стоять с протянутой рукой перед Минфином. Тратить средства на задачи, которые ставит президент.

Мы проводили курс социально ориентированной политики. Когда я возглавил регион в 2012 году, в Смоленской области было 50 мер социальной льготной поддержки граждан, проживающих на территории региона. Мы увеличили количество льгот более чем в два раза. Теперь их 119 Ввели социальное такси, социальную столовую и многое другое. Ежегодно индексируем эти льготы, чтобы смоляне не чувствовали снижения этой социальной помощи со стороны государства.

- А я, лёг, по-прежнему пишу заметки, как и в те времена, когда мы с тобой вместе работали. Кстати, говорят, что я неплохо снимаю. Если тебе приходилось делать тысячу щелчков фотоаппаратом - ради одного - единственного кадра, то я могу из десятка сделать хороший снимок.

- Желаю тебе новых творческих успехов, удачи. Буду рад любой встрече в любом формате – в дружеском, товарищеском, профессиональном. Будет желание или необходимость – звони.

- И ты, если будет нужна какая-то помощь, поддержка от меня, в любое время можешь звонить.

- Хорошо, спасибо.

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