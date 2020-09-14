Апельсины, шашлык и даже утка по-пекински: чем разнообразит арестантское меню Михаил Ефремов

Михаил Ефремов уже ровно неделю находится за решеткой Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже завтра осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов, возможно, сделает первую зарубку: ровно неделя за решеткой. За это время артиста успели перевести из карантинной камеры в обычную, где, по его признанию, он сидит с "приятными людьми". В четырехместной камере для курящих три человека - кроме Ефремова, еще два соседа: один обвиняется в коррупции, другой - в распространении наркотиков. Такие условия в "Воднике" считаются "люксовыми", большинство камер здесь многоместные. Телевизор в помещении есть, однако футбольный матч "Спартак" - "ЦСКА", где красно-белые вчера проиграли со счетом 3:1, Михаил Олегович не смотрел: платные каналы арестантам недоступны.

На питание Ефремов не жалуется - мол, после Советской армии ко всему привычен.

- Выбор напитков в изоляторе небогатый, в ходу, в основном, чай. А вот меню, наоборот, относительно разнообразное, - рассказал kp.ru Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. - Много лет, пока я работал в ОНК, мы с коллегами добивались улучшения рациона. Кроме того, за деньги в СИЗО можно заказать самые разные блюда, есть даже шашлык по демократичным ценам: 700 граммов за 800 рублей.

У Ефремова, также как и других арестантов, деньги лежат на специальном счету: тратить их можно только на товары в магазине ФСИН. Постояльцам либо приносят список в камеру, либо они сами делают заказ в специальном терминале. Ассортимент товаров для подозреваемых и обвиняемых находится в открытом доступе - на сайте ФСИН Покупка. Здесь можно заказать как горячие обеды и продукты питания, так и предметы первой необходимости - дезодорант, шампунь, банные принадлежности и т.д.

Так, например, в СИЗО №5 биточки куриные с отварным картофелем обойдутся Михаилу Ефремову в 185 рублей, полкило блинов без начинки - в 332 рубля, жаркое по-домашнему - в 214 рублей, килограмм апельсинов - 180 рублей. Для любителей фастфуда есть даже гамбургер с рубленым бифштексом за 172 рубля, для сладкоежек - торт Тирамису за 1,5 тысячи, а для ценителей высокой кухни - утка по-пекински за 2675 рублей.

Платное меню в СИЗО Михаила Ефремова.

Подъем в СИЗО - в 6 утра, отбой - в 22.00.

- После подъема гражданам запрещается лежать под одеялом, если нет соответствующих медицинских показаний, - продолжает правозащитник. - Но можно лежать на покрывале, это не противоречит регламенту. Трудовых обязанностей в СИЗО нет, хотя многие хотели бы чем-то заниматься. Сидеть без дела по много лет достаточно тяжело. После перевода из карантинной камеры в обычную у Ефремова появилась возможность ходить в спортзал, где он может играть в настольный теннис, заниматься на тренажерах. Есть там гири, гантели и всевозможные штанги, но как я понял, Михаил Ефремов - человек неспортивный, вряд ли он будет часто туда захаживать.

Родственники актера собираются передать ему скрэббл и другие настольные игры. Однако, такую посылку могут и завернуть.

- Официально это не запрещено, но администрация СИЗО зачастую воспринимает это как азартные игры, нарушение режима, - говорит Иван Мельников. - Кроме того, не должно быть ограничений по объему передачек, ведь гражданин еще не признан виновным. Если говорят до 30 кг в месяц, это уже инициатива местной администрации, которая не хочет разбирать слишком много продуктов.

Первое время в изоляторе актер может встречаться только с адвокатами. Каждое свидание с родными, также как и каждый (!) телефонный звонок - строго с разрешения суда. Много времени постояльцам СИЗО не дают: встречи обычно длятся не более часа.

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