Потенциальный премьер Японии намерен прояснить вопрос принадлежности Курильских островов

Ёсихидэ Суга в первый же день сделал ряд громких заявлений о своих приоритетах на предстоящий срок Фото: REUTERS

14 сентября новым лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии стал Ёсихидэ Суга. Тем самым он через считанные дни автоматически займет пост премьер-министра страны.

Напомним, 28 августа его предшественник, Синдзо Абэ, неожиданно ушёл в отставку. По официальной версии, из-за проблем со здоровьем. Но в реальности рейтинг премьера давно падал из-за недовольства граждан вялой политикой чиновников по борьбе с коронавирусом.

И вот сменивший его Ёсихидэ Суга в первый же день сделал ряд громких заявлений о своих приоритетах на предстоящий срок.

— Что касается северных территорий, то я намерен продолжать диалог (с Россией), чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов, — сообщил 71-летний политик.

«Северные территории» — это специальный термин, который используют в Токио, оспаривая российскую принадлежность южной гряды Курильских островов, отошедших России по итогам Второй мировой войны.

— С 1956 года, когда подписанная при Хрущёве советско-японская декларация оставила юридическую лазейку для притязаний Токио на Курилы, этот вопрос превратился в бесконечную жевательную резинку для многих поколений японских политиков, — рассказал «КП» кандидат политических наук, директор департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного федерального университета Никита Аргылов.

Понятно, что Ёсихидэ Суга хочет завоевать авторитет как ведущий политик Японии: прошлый премьер-министр Синдзо Абэ был настоящим тяжеловесом, проработал на посту 9 лет — дольше всех предшественников. А что лучше всего поможет накачать рейтинг среди консервативного электората, как не бесконечная тема с российскими островами.

С другой стороны, конечно, это часть информационного давления и на Москву — мол, мы ни о чём не забыли. Однако, для большинства японцев молодого поколения эта тема неактуальна: трудности в экономике и пандемия коронавируса волнуют их куда больше, — полагает эксперт.