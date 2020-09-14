Партия «Новые люди» нацелилась на места в Госдуме

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

В России подводят итоги Единого дня голосования. За последние несколько лет это были самые масштабные выборы: 83 региона, 9 тысяч избирательных кампаний и более 170 тысяч кандидатов. Подводили итоги сегодня и в штабе партии «Новые люди». Она, напомним, была создана весной этого года и принимала участие в выборах впервые. Представители партии избирались в областные и городские думы, и «Новые люди» прошли во все заксобрания регионов, где участвовали в голосовании.

- Новосибирская область, Рязанская область, Костромская и Калужская. Очень интересные проценты, которые мы получили. В Рязани это 5,7% наш список набрал. В Новосибирской области 7%, в Костромской 7,5%, в Калужской области больше 8%. Наш список партии участвовал на выборах в двух городских думах в Краснодаре и в Томске. В Краснодаре этот процент составляет очень странные 4,99%. И Томск показал, что больше 15% голосов отдано партии «Новые люди». Это для нас тоже, конечно, большое событие и большая радость. Кроме того, что это 15% голосов, это еще и третье место. То есть, мы потеснили и ЛДПР, и «Справедливую Россию», -сообщил основатель и лидер партии Алексей Нечаев.

Говоря о результатах выборов, прошедших в минувшее воскресенье, Нечаев заявил, что он доволен результатами голосования и отметил, что серьезных нарушений партия не зафиксировала. «Новые люди» выставили на участки около 10 тысяч наблюдателей, но в целом все проходило спокойно. Однако, по его словам, вызывает большие сомнения использование практики надомного голосования:

- В Томске, где у нас хороший результат, в переносных ящиках, то есть, голосования вне участков, было только 32% голосов получено не на избирательных участках. Это самый лучший результат. Потому что дальше начинается такая история. Что в Костромской области 44% - это переносные ящики, это не участки избирательные. В Новосибирской области 49% - почти половина голосов - поданы где-то там, на дому, в садиках, на автобусных остановках, есть фотографии, как это все прекрасно выглядит. И это все вызывает вопросы. В Рязанской области 61% - то есть, больше половины голосов - это вот такие голоса, не на избирательных участках. Как вы думаете, какое количество голосов было в Воронеже получено не на избирательных участках? 73%. То есть, три четверти голосов не были на избирательных участках в Воронеже, - рассказал политик.

Алексей Нечаев также подчеркнул, что у партии большие амбиции. «Новые люди» после успеха в региональной кампании планирует пойти на выборы в Госдуму в 2021-м году, а цель партии ни много ни мало – изменение политической системы России:

- Задача у партии в том, чтобы поменять жизнь в стране. Мы видим, что много того, что мы пытались сделать, как общественные лидеры, как лидеры социальных проектов там в зоне образования, в области экологии - все упирается в то, что политическая система не дает этому развиваться. Поэтому нужно менять политическую систему. Она такой ключик ко всему - и к экономике, и к культуре, и к экологии, и к медицине. Поменять политическую систему, сделать ее более конкурентной и это сделает всю страну более конкурентной. Цели развития поставить впереди целей стабильности - это задача, которую не поднимали уже 15 лет., - заявил лидер партии.

Кстати, как сегодня заявила глава ЦИК Элла Памфилова, возможность участвовать в 2021 году в выборах в Государственную Думу, не собирая для этого необходимое число подписей избирателей, получили еще три политических объединения. Среди них и партия «Новые люди».