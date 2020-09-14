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Измученная болезнью певица МакSим похудела на 10 кг

Недуг сильно изменил артистку
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица МакSим сильно изменилась за время тяжелой болезни

Певица МакSим сильно изменилась за время тяжелой болезни

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько месяцев назад стало известно о том, что певица МакSим решила поставить на паузу свою творческую карьеру. Певица страдала от сильных болей. Недуг стал следствием ДТП, в которое артистка попала в 2019 году. В результате болезни вокалистка экстремально похудела. Кроме того, она удалила все фотографии в своем блоге.

Певица МакSим сильно изменилась за время тяжелой болезни. Знаменитость вернулась в Москву и проводит время с дочками. Она очень похудела. Судя по всему, измученной недугом звезде удалось сбросить больше 10 кг, "СтарХит".

Помимо всего прочего МакSим удалила все фотографии из своего Инстаграма, решив начать жизнь буквально с чистого листа. Возможно, это связано и с переменами в личной жизни. В начале года красавица объявила о грядущей свадьбе. Правда, до сих пор информации о новом замужестве исполнительницы хита "Трудный возраст" нет.

Напомним, после ДТП, в котором пострадала звезда, ей диагностировали частичную потерю памяти и многочисленные ушибы. У МакSим возникли проблемы с сосудами головного мозга и позвоночником. Произошло обострение - она не могла спать нормально, болели ноги. Дело в том, что у артистки слабые сосуды, поэтому мощные удары, которые она получила при происшествии, нанесли ей серьезный вред.

Позже и вовсе появилась шокирующая информация - певицу заподозрили в гормональной терапии из-за последствий неудачных экспериментов с внешностью. На подобные предположения поклонников натолкнуло слишком опухшее лицо звезды эстрады. Чего только стоило выступление исполнительницы на музыкальной премии "Золотой граммофон" в ноябре 2019 года. По словам очевидцев, вокалистка еле двигалась по сцене. В соцсетях публика писала о том, что у МакSим был болезненный вид.

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