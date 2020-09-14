«Это от испуга, да и осознание пришло»: Геннадий Зюганов прокомментировал отмену конкурса на реновацию Мавзолея

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Геннадий Андреевич! Ну, все, Союз архитекторов отменил конкурс по реновации Мавзолея.

- Это я знаю хорошо. Вовремя прислушались к мнению граждан. Мои друзья тебе привет передают, благодарят. Я тебя обнимаю, попозже поговорим.

- То есть, это все естественно, да?

- Ну, надо соображать, думать надо.

- Они от испуга или чего? Или - как?

- Ну, я уверен, и от испуга, да и осознание пришло.

С другой стороны, я почитал его комментарий. (Президента Союза Шумакова. - А. Г.) Он сказал: столько неприятных слов мне за эти три дня со всего света... Ты почитай его заявление. Оно любопытное.

- Вы имеете в виду Союза архитекторов.

- Да.

- Ну, ладно.

- Советую. Вместе с радиослушателями поулыбаетесь.

- Спасибо вам за бойцовскую стойку.

- Ну, я обязан мнение народа выражать.

- Товарищ генеральный секретарь, вы на своем посту, вы занимаетесь своим делом.

- Правильно. Есть. Пока!

- Ура! Они не пройдут.

- Не пройдут. Но пассаран!

- Но пассаран! Здоровья!

- Счастливо!

ДОСЛОВНО

Президент Союза архитекторов Николай Шумаков: Мне надоело оправдываться

Союз архитекторов России отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина. Об этом рассказал президент Союза архитекторов Николай Шумаков 14 сентября.

«Мы приняли решение закрыть этот конкурс, - передают слова Шумакова информагентства. - Настолько много негатива, так всё переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться».

По словам президента Союза, изначально конкурс «нес идею сохранения Мавзолея» и проводился «только на тот случай, если тело будет вынесено».

И ещё Шумаков пообещал, что в ближайшие годы конкурс не повторят: «Чтобы восстановиться, нужно пятилетку потратить на это, я давно столько негатива в жизни не получал».

Словом, скандал затух, так и не разгоревшись. И слава Богу.

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