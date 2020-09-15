Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 15 сентября 2020 года

Алексей Навальный - блогер и оппозиционер Фото: Александр ГЛУЗ

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального постепенно улучшается. Блогера уже отключили от аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких), а 14 сентября врачи берлинской клиники "Шарите", которые занимаются лечением россиянина, сообщили, что он уже даже иногда самостоятельно встает с постели.

"Здоровье пациента улучшилось. Он сумел полностью отойти от искусственной вентиляции легких, от аппарата его отключили. Он становится все более подвижным и уже может время от времени вставать с постели", - отметили медики.

В немецкой больнице подчеркнули, что разглашают информацию о самочувствии пациента строго с его собственного разрешения, а также с согласия близких блогера. По мнению экспертов, столь резкое улучшение состояние здоровья Навального может говорить о том, что западные спецслужбы на ходу меняют свой сценарий с «сакральной жертвой».

На фоне новостей о поправке оппозиционера известный доктор Александр Мясников рассказал kp.ru мог ли политик действительно отравиться, как уверяют в Германии, и если да, то чем.

Так, по мнению специалиста, Навальный мог принимать лекарства для улучшения памяти и допустить передозировку.

"Я не думаю, что он сидел и ел органофосфаты – удобрения. Может, он каких-то грибов съел, самогоном запил. Мы же не знаем, что он ел и как", - сказал врач.

А президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал Москву провести тщательное расследование случившегося с Навальным. По словам главы европейского государства, Париж уже провел собственное исследование, которое "подтвердило" - блогер был отравлен ядом типа «Новичок». Процесс по проверке проб начала также Организация по запрещению химического оружия, которая якобы сама взяла их у блогера.

Более того, по заверениям Германии, наличие отравляющего вещества в пробах Навального подтвердили три независимые лаборатории. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев - именно в этом регионе изначально лечили оппозиционера - данное заявление опроверг. Он подчеркнул, что слова немецких властей расходятся с клинической картиной состояния пациента. А ведь анализы блогера изучались сразу в нескольких российских лабораториях экспертного класса с применением самого современного оборудования.

Врач уверен - при отравлении любым фосфорорганическим соединением Навальный «погиб бы в первые часы». Здесь же речь, скорее, идет о заболевании - метаболической коме, случившейся в результате нарушения обмена веществ.

Владимир Путин назвал направленные в адрес России обвинения в причастности к ухудшению самочувствия политика неуместными и необоснованными. Аналогичной позиции придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, западные партнеры перешли все границы приличия и рамки разумного.

Генеральная прокуратура РФ в понедельник, 14 сентября, направила в органы юстиции Германии новый запрос на предоставление комментариев лечащих врачей Навального из клиники «Шарите» и копий документов об обследовании. Ответ на предыдущее обращение, которое направили 27 августа, так и не поступил.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Пилот совершил вынужденную посадку в Омске, и именно местные врачи спасли жизнь оппозиционеру, однако близкие пациента решили перевести его в берлинскую клинику "Шарите". 22 августа блогера в состоянии комы доставили самолетом в ФРГ, а 7 сентября 44-летний Алексей пришел в себя, начал воспринимать речь и даже вспомнил, что происходило с ним до госпитализации.

"Комсомолка" пыталась разобраться - кому же выгодно случившееся с Навальным.