«Юмор построен на физических гэгах»: Гарик Харламов озвучит Волка из «Ну, погоди!» после Анатолия Папанова

Гарик Харламов утвержден на роль актера озвучания в перезапуске «Ну, погоди!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный светский ньюсмейкер лета, комик и резидент Comedy Club, оформляющий развод с Кристиной Асмус, Гарик Харламов утвержден на роль актера озвучания в перезапуске «Ну, погоди!». Первую серию нового проекта киностудия «Союзмультфильм» намерена представить на суд публики через 2,5 месяца, уже зимой.

Гарик и гэги

- Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом «Ну, погоди!», - признался комик. - Этот мультфильм - один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои – это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране. В «Ну, погоди!» нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей.

Разумеется, голос Волка в любимом мультике нашего детства чуть ли не важнее самого отрисованного персонажа. Все привыкли к зычному и хрипловатому тембру фронтовика Анатолия Папанова, прославившего Волка в советской версии мультфильма. Поэтому, как уверяет генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, подбор актеров на озвучку нового «Ну, погоди!» стал главной головной болью — их искали особо тщательно. Ведь голос героя может преподнести зрителю особую интерпретацию восприятия образа.

- Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске «Ну, погоди!» необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром, - пояснила Осетинская. - Именно поэтому кандидатура Гарика Харламова показалась творческой группе прямым попаданием в цель, и мы рады, что популярный шоумен выразил взаимную заинтересованность в работе над образом Волка.

Несмотря на съемки в шоу Comedy Club, выпуск сериала «Гусар» и озвучку Колобка в продолжении «Последнего богатыря», Гарик Харламов нашел время на работу над перезапуском «Ну, погоди!». Даром, что опыта озвучания у него более чем достаточно: голосом актера говорит Змей Горыныч в «Богатырше», шут Дестер в «Дороти из Страны Оз», железная борода в «Лего.Фильм», Ридик в мультике «Алиса знает, что делать» и другие герои.

«И я на память оставлю свои сигареты»

А еще стало известно, как будет выглядеть тот самый Волк

А еще стало известно, как будет выглядеть тот самый Волк. Потому что художники проекта разработали полсотни эскизов для современной визуализации главного героя-антагониста «Ну, погоди!». И в итоге было решено, что Волк станет в меру стильным и хулиганистым, но от вредной привычки дымить папироской откажется. На дворе — времена ЗОЖ.

- При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа, подчеркнула Юлия Осетинская. - При этом с поправкой на современные реалии – Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим.

Как мы помним, канонического Волка в советской версии «Ну, погоди!» озвучивал Анатолий Папанов. Зайца — Клара Румянова. После смерти Папанова в двух сезонах мультика Волка озвучил юморист Игорь Христенко и участник шоу «Кривое зеркало».

Гарик Харламов нашел время на работу над перезапуском «Ну, погоди!»

Перезапуск мультипликационного сериала «Ну, погоди!» студия «Союзмультфильм» запустила в 2020 году. По замыслу сценаристов и аниматоров, новые серии проекта не будут напрямую продолжать сюжет советского мультика. Это будет современное прочтение истории противостояния Волка и Зайца с сохранением «традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии».

Целевая аудитория мультика — дети в возрасте от шести до восьми лет. На настоящий момент запланирован выпуск 52 серий «Ну, погоди!», первая из которых выйдет ближайшей зимой.

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