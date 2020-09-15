Презентация Apple 15 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

Презентация новых продуктов Apple пройдёт 15 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 15 сентября 2020 года, пройдёт ежегодная презентация Apple. В этом году на мероприятии не состоится демонстрация нового iPhone 12: из-за задержки поставок на фоне пандемии коронавируса релиз перенесли на октябрь.

Увидеть прямую онлайн-трансляцию презентации Apple можно на сайте KP.ru.

Презентация в 2020 году носит название "Time Flies" (Время летит). Вся она будет выстроена вокруг сопутствующих продуктов: часов Apple шестого поколения, нового iPad Air, наушников AirPods Studio, а также нового приложения для поиска потерянных вещей AirTags.

Заказы на новое поколение iPhone могут начать принимать уже 15-16 октября, а в продажу смартфоны предположительно поступят спустя неделю.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о подробностях новой версии операционной системы iOS 14. Среди обновлений были представлены расширенные настройки, новый интерфейс и категории приложений.

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